Gabon : le FDS échange avec le Syndicat de la Fonction publique sur les réformes en préparation

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Le Front démocratique socialiste (FDS), présidé par Anges Kevin Nzigou, a reçu, le mardi 29 juillet 2026, les responsables du Syndicat de la Fonction publique pour un échange consacré aux réformes envisagées au sein de l’administration gabonaise. Au terme de cette rencontre, le parti a insisté sur la nécessité d’associer les partenaires sociaux à toute évolution du statut général des fonctionnaires.

Le débat autour de la réforme de la fonction publique continue de mobiliser les acteurs politiques et syndicaux. Dans cette dynamique, le Front démocratique socialiste (FDS) a accueilli, ce mardi 29 juillet, le président et le secrétaire général du Syndicat de la Fonction publique afin d’échanger sur les changements annoncés au sein de l’administration publique.

Une révision du statut général jugée nécessaire

Cette rencontre a permis aux responsables syndicaux d’exposer leurs préoccupations ainsi que leurs attentes face aux réformes en préparation. Les discussions ont également porté sur la nécessité de moderniser le cadre juridique régissant la fonction publique.

À l’issue des échanges, le FDS estime qu’un consensus existe sur la nécessité d’actualiser la loi n° 8/91 portant statut général des fonctionnaires. Pour le parti, cette révision apparaît indispensable afin d’adapter l’administration publique aux exigences d’efficacité, de performance et de modernisation.

Toutefois, le parti présidé par Anges Kevin Nzigou considère que cette évolution ne saurait se limiter à une réforme technique ou législative. Elle doit également tenir compte des réalités vécues par les agents publics et des préoccupations exprimées par leurs représentants.

Le dialogue social érigé en condition de réussite

Le Front démocratique socialiste estime qu’une réforme durable de la fonction publique ne peut être menée sans une concertation permanente avec les organisations syndicales. Selon le parti, le dialogue social constitue une condition essentielle pour garantir la légitimité des réformes, favoriser leur efficacité et assurer leur appropriation par les agents de l’État. Le FDS a ainsi remercié les responsables du Syndicat de la Fonction publique pour la qualité des échanges et a réaffirmé son engagement en faveur d’une administration publique moderne, performante et respectueuse des droits des fonctionnaires.

Cette prise de position intervient alors que les réflexions sur la réforme de la fonction publique suscitent un intérêt croissant au sein des partenaires sociaux, plusieurs organisations appelant à privilégier la concertation afin de parvenir à un équilibre entre les impératifs de modernisation de l’État et la préservation des droits des agents publics.