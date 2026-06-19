DGI : trois ouvrages de référence pour comprendre la fiscalité gabonaise

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La Direction générale des impôts (DGI) a franchi une nouvelle étape dans la modernisation de l’administration fiscale gabonaise avec la présentation officielle de trois ouvrages de référence destinés à renforcer la compréhension du droit fiscal national. Organisée ce 19 juin 2026 en présence de membres du gouvernement, de représentants des juridictions, des institutions nationales et du PNUD, cette cérémonie marque la première mise à disposition d’un corpus documentaire complet sur la fiscalité gabonaise. Les trois publications que sont le « Précis des fiscalités », le « Guide de la doctrine fiscale administrative » et le « Recueil des jurisprudences fiscales » s’adressent aussi bien aux professionnels, aux étudiants qu’aux contribuables, avec l’ambition de rendre le droit fiscal plus accessible, plus lisible et mieux maîtrisé.

Le directeur général adjoint de la DGI, Calixte Médard Ndjibah, a souligné que ces ouvrages traduisent une volonté de bâtir une véritable culture fiscale nationale fondée sur la connaissance, la sécurité juridique, la transparence et le dialogue avec les contribuables. Il a rappelé que, face à la digitalisation de l’économie et à la modernisation engagée par l’administration, notamment à travers le système Digitaxe, « la technologie n’est rien sans la maîtrise du droit ». Il a ainsi présenté le Précis des fiscalités, réalisé avec l’appui du PNUD, comme un outil pédagogique expliquant de manière claire les principaux impôts, les procédures fiscales et les voies de recours. Le Guide de la doctrine fiscale administrative rassemble les interprétations officielles de l’administration, tandis que le Recueil des jurisprudences fiscales compile les décisions de justice rendues entre 2011 et 2026 afin d’éclairer l’évolution du contentieux fiscal.

Une vue des officiels lors de la cérémonie de présentation des ouvrages © GMT

Des outils pratiques pour la sécurité juridique

Présidant la cérémonie, le ministre délégué à l’Économie chargé du Budget, Marc Abeghe, a insisté sur le rôle de ces trois ouvrages dans le renforcement de la gouvernance financière et de la confiance entre l’État et les contribuables. Selon lui, le Précis des fiscalités constitue une véritable boussole pour comprendre les règles fiscales en vigueur. Le Guide de la doctrine fiscale administrative garantit une application uniforme des textes sur l’ensemble du territoire en codifiant l’interprétation officielle de l’administration, tandis que le Recueil des jurisprudences fiscales offre aux praticiens, aux inspecteurs et aux opérateurs économiques un instrument de prévisibilité grâce à l’analyse des décisions de justice. Le ministre a également salué le travail de la Direction de la législation et du contentieux, à l’origine de cette production documentaire.

Disponibles à la Direction de la législation et du contentieux, ces ouvrages sont proposés à 60 000 FCFA pour le Précis des fiscalités, 50 000 FCFA pour le Guide de la doctrine fiscale administrative et 40 000 FCFA pour le Recueil des jurisprudences fiscales. Officiels, régulièrement mis à jour et adaptés aux évolutions de la législation, ils constituent désormais des références pour les agents de l’administration, les entreprises, les juristes, les universitaires et l’ensemble des usagers.