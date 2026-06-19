Gabon : visite du chantier du futur laboratoire national des eaux et des aliments

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Le ministre de la Santé, Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo Épse Bivigou, s’est rendu à l’Institut d’Hygiène Publique et d’Assainissement (IHPA) pour évaluer l’état d’avancement des travaux de construction du futur laboratoire national des eaux et des aliments. Cette visite de terrain s’inscrit dans le cadre du suivi des grands projets d’infrastructures sanitaires engagés par le gouvernement afin de moderniser le système national de santé publique. Sur place, le membre du gouvernement a pu constater une évolution jugée satisfaisante du chantier, qui a désormais franchi l’étape du gros œuvre et s’apprête à entrer dans la phase des finitions.

Au cours de cette visite, le Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo Épse Bivigou a rappelé la vocation stratégique de cette future infrastructure. « Nous sommes à l’Institut d’Hygiène Publique et d’Assainissement qui relève du ministère de la Santé. Nous vérifions l’état d’avancement des travaux de construction du laboratoire des eaux et des aliments. Ce laboratoire aura vocation à vérifier tout ce qui concerne la sécurité des eaux que nous consommons ainsi que la qualité sanitaire des différentes sources d’approvisionnement en eau », a déclaré le ministre. L’établissement sera notamment chargé d’assurer le contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, qu’il s’agisse de l’eau distribuée aux populations, des eaux de forage ou encore de celles utilisées dans différents secteurs d’activité.

Un outil stratégique au service de la veille sanitaire

Au-delà de sa mission de contrôle des eaux, le futur laboratoire national jouera un rôle essentiel dans la surveillance de la sécurité alimentaire au Gabon. Il permettra de réaliser des analyses approfondies sur les denrées alimentaires afin de détecter d’éventuels agents pathogènes, contaminants ou substances susceptibles de représenter un danger pour la santé publique. L’infrastructure sera également équipée de technologies de pointe capables d’assurer le diagnostic de plusieurs maladies d’origine alimentaire et zoonotique, notamment la grippe aviaire. Ces capacités renforceront la veille sanitaire nationale et fourniront aux autorités des données fiables pour orienter les actions de prévention et de gestion des risques liés aux aliments produits localement ou importés.

Pour le ministre de la Santé, ce projet constitue une avancée majeure dans la modernisation des dispositifs nationaux de surveillance sanitaire. Une fois opérationnel, le laboratoire offrira au Gabon un outil de référence répondant aux normes internationales en matière de contrôle de la qualité des eaux et de sécurité alimentaire. Satisfaite de l’évolution des travaux, le Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo Épse Bivigou a encouragé les équipes techniques à maintenir le rythme afin de respecter les délais de livraison de cette infrastructure stratégique, appelée à renforcer durablement la protection sanitaire des populations et les capacités nationales de prévention face aux risques émergents.