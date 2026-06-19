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Gabon : 131 milliards FCFA d’arsenal militaire commandé auprès d’AD Con !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 19 juin 2026 à 12h30min
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Défilé des éléments de la Garde républicaine © D.R.
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Dans le cadre de la refonte stratégique de son outil de défense, le gouvernement gabonais a mis le pied à l’étrier pour un renforcement opérationnel. Selon Afrique Intelligence, l’appareil sécuritaire national a finalisé une commande d’envergure auprès de l’opérateur AD Con, spécialisé dans les solutions de sécurité et d’équipements tactiques. Le montant de cette transaction globale s’élève à 200 millions d’euros, soit environ 131 milliards de francs CFA.

Depuis l’avènement du chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema, la restructuration des Forces de défense et de sécurité (FDS) s’est érigée comme l’un des piliers de la politique de souveraineté de la 5eme République. D’ailleurs, cette commande auprès du géant israélien de l’approvisionnement en armement vise à moderniser à marche forcée un arsenal jusqu’ici jugé hétérogène face aux nouveaux défis sécuritaires sous-régionaux. Bien que le détail des livraisons demeure confidentiel l’enveloppe serait de 200 millions d’euros.

Un réarmement stratégique sous l’ère Oligui Nguema

La somme décaissée suggère l’acquisition de matériels tactiques de pointe, de systèmes de surveillance accrus et potentiellement de vecteurs de mobilité terrestre ou aérienne. Une montée en puissance militaire Gabonais élargi au champ de rationalisation des capacités opérationnelles de notre pays. Ne dit-on pas que l’absence de guerre ne consacre pas la paix. Une chose est d’ores et déjà sérieuse ce sont les enjeux de sécurisation des frontières.

À cela se greffent la lutte contre la grande criminalité transfrontalière et la préservation des intérêts stratégiques du pays. Autant dire que que Libreville fait le choix de l’autonomie stratégique. Ce contrat de 131 milliards de FCFA marque un tournant majeur dans l’allocation des ressources publiques dédiées à la grande muette. Il confirme la trajectoire ascendante des budgets d’investissement de l’armée gabonaise lesquels sont tournés vers un processus de professionnalisation et de dissuasion globale.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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