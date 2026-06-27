Gabon : Oligui Nguema fait du commerce intra-africain une priorité stratégique

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, entend accélérer l’intégration économique du Gabon au marché africain. En Conseil des ministres, le 25 juin, il a instruit le gouvernement de privilégier les importations en provenance des pays du continent, notamment dans le secteur alimentaire, afin de traduire concrètement sa vision panafricaniste en politiques publiques.

Le commerce intra-africain devient officiellement l’un des leviers de la stratégie économique du Gabon. Réuni en Conseil des ministres le 25 juin, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a demandé au gouvernement d’engager sans délai des actions concrètes visant à renforcer les échanges commerciaux avec les pays africains, particulièrement dans le domaine des produits alimentaires.

Cette orientation marque une nouvelle étape dans la politique économique portée par le chef de l’État, qui fait de l’intégration régionale et de la coopération Sud-Sud des axes majeurs de son action depuis son arrivée à la tête du pays.

Une instruction présidentielle aux ministères

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, le chef de l’État a insisté sur la nécessité de privilégier les importations en provenance des pays africains afin de renforcer les économies du continent. « Favoriser les importations en provenance des pays africains, notamment en matière de produits alimentaires, c’est contribuer activement à l’intégration des économies du continent et à une prospérité partagée entre États frères », a rappelé Brice Clotaire Oligui Nguema.

Au-delà de cette déclaration de principe, le président de la République a exigé une mise en œuvre rapide de cette orientation. Le Conseil des ministres précise ainsi qu’il s’agit d’« une directive ferme » dont il attend « une traduction immédiate et résolue en actes concrets et mesurables ».

Une vision en cohérence avec la ZLECAf

Cette nouvelle impulsion s’inscrit dans la continuité des engagements pris par le Gabon en faveur de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), dont l’objectif est de stimuler les échanges commerciaux entre les économies africaines et de renforcer les chaînes de valeur régionales.

Ces dernières semaines, les autorités gabonaises ont d’ailleurs multiplié les initiatives en faveur d’une meilleure intégration du pays au marché continental, notamment à travers la relance des discussions avec le secrétariat de la ZLECAf et la promotion de la transformation locale des ressources naturelles. Pour le chef de l’État, la souveraineté économique passe également par un renforcement des partenariats africains et par une réduction progressive de la dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs.

Des résultats désormais attendus

En ciblant prioritairement les produits alimentaires, le président de la République invite les administrations concernées à adapter leurs politiques commerciales et leurs mécanismes d’approvisionnement afin d’accroître la part des échanges avec les pays du continent. Cette orientation pourrait se traduire par un renforcement des accords commerciaux régionaux, une facilitation des importations africaines et une meilleure intégration des entreprises gabonaises dans les chaînes de valeur continentales.

En érigeant le commerce intra-africain au rang de priorité gouvernementale, Brice Clotaire Oligui Nguema entend désormais passer du discours aux résultats. Une ambition qui s’inscrit dans sa vision d’un Gabon davantage intégré à son environnement africain, où la coopération économique constitue un levier de croissance, de souveraineté et de prospérité partagée.