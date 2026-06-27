A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

Gabon : Oligui Nguema fait du commerce intra-africain une priorité stratégique

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 27 juin 2026 à 9h13min
1 562 Temps de lecture 1 minute
Le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema le 15 juin 2026 devant le Parlement réuni en Congrès © D.R.
Ecouter l'article

Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, entend accélérer l’intégration économique du Gabon au marché africain. En Conseil des ministres, le 25 juin, il a instruit le gouvernement de privilégier les importations en provenance des pays du continent, notamment dans le secteur alimentaire, afin de traduire concrètement sa vision panafricaniste en politiques publiques.

Le commerce intra-africain devient officiellement l’un des leviers de la stratégie économique du Gabon. Réuni en Conseil des ministres le 25 juin, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a demandé au gouvernement d’engager sans délai des actions concrètes visant à renforcer les échanges commerciaux avec les pays africains, particulièrement dans le domaine des produits alimentaires.

Cette orientation marque une nouvelle étape dans la politique économique portée par le chef de l’État, qui fait de l’intégration régionale et de la coopération Sud-Sud des axes majeurs de son action depuis son arrivée à la tête du pays.

Une instruction présidentielle aux ministères

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, le chef de l’État a insisté sur la nécessité de privilégier les importations en provenance des pays africains afin de renforcer les économies du continent. « Favoriser les importations en provenance des pays africains, notamment en matière de produits alimentaires, c’est contribuer activement à l’intégration des économies du continent et à une prospérité partagée entre États frères », a rappelé Brice Clotaire Oligui Nguema.

Au-delà de cette déclaration de principe, le président de la République a exigé une mise en œuvre rapide de cette orientation. Le Conseil des ministres précise ainsi qu’il s’agit d’« une directive ferme » dont il attend « une traduction immédiate et résolue en actes concrets et mesurables ».

Une vision en cohérence avec la ZLECAf

Cette nouvelle impulsion s’inscrit dans la continuité des engagements pris par le Gabon en faveur de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), dont l’objectif est de stimuler les échanges commerciaux entre les économies africaines et de renforcer les chaînes de valeur régionales.

Ces dernières semaines, les autorités gabonaises ont d’ailleurs multiplié les initiatives en faveur d’une meilleure intégration du pays au marché continental, notamment à travers la relance des discussions avec le secrétariat de la ZLECAf et la promotion de la transformation locale des ressources naturelles. Pour le chef de l’État, la souveraineté économique passe également par un renforcement des partenariats africains et par une réduction progressive de la dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs.

Des résultats désormais attendus

En ciblant prioritairement les produits alimentaires, le président de la République invite les administrations concernées à adapter leurs politiques commerciales et leurs mécanismes d’approvisionnement afin d’accroître la part des échanges avec les pays du continent. Cette orientation pourrait se traduire par un renforcement des accords commerciaux régionaux, une facilitation des importations africaines et une meilleure intégration des entreprises gabonaises dans les chaînes de valeur continentales.

En érigeant le commerce intra-africain au rang de priorité gouvernementale, Brice Clotaire Oligui Nguema entend désormais passer du discours aux résultats. Une ambition qui s’inscrit dans sa vision d’un Gabon davantage intégré à son environnement africain, où la coopération économique constitue un levier de croissance, de souveraineté et de prospérité partagée.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 27 juin 2026 à 9h13min
1 562 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Cosmétique de luxe : pourquoi LVMH s’intéresse de près à l’huile de Moabi du Gabon

27 juin 2026 à 9h00min

Indépendance de Madagascar : l’axe Libreville-Antananarivo renforcé

27 juin 2026 à 8h54min

Gabon : Marie Joselle Itsana prend les rênes de l’UPG dans un tournant historique

27 juin 2026 à 8h53min

Gabon : le budget d’investissement de l’enseignement supérieur amputé de 106,8 milliards FCFA

27 juin 2026 à 8h25min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon Economic Forum 2026 : la FEG rappelle l’importance de la rencontre 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon Economic Forum 2026 : la FEG rappelle l’importance de la rencontre
[#Reportage] Gabon : le budget d’investissement du supérieur réduit de 106,8 milliards FCFA 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : le budget d’investissement du supérieur réduit de 106,8 milliards FCFA
[#Journal] Le 19H30 du 26 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 19H30 du 26 Juin 2026
[#Reportage] PLFR 2026 : l'hôpital militaire de Ndjolé abandonné ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] PLFR 2026 : l'hôpital militaire de Ndjolé abandonné ?
[#Reportage] Gabon : Biweni Diala parle développement local 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : Biweni Diala parle développement local
[#Déclaration] Joêl Ngoueneni veut structure la majorité pro-Oligui 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Déclaration] Joêl Ngoueneni veut structure la majorité pro-Oligui
S'abonner
Bouton retour en haut de la page