Cohésion nationale : Oligui Nguema rassemble autour du sport lors du match de gala CTRI-Parlementaires

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Avant le coup d’envoi de la finale du Challenge interforces qui s’est disputée ce samedi 13 juin 2026 au stade de l’Amitié sino-gabonaise, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part à un match de gala opposant l’ancienne équipe du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) à une sélection de parlementaires. Une rencontre symbolique placée sous le signe de l’unité, de la fraternité et du vivre-ensemble.

Au-delà de la simple dimension sportive, ce rendez-vous a offert une image forte de la dynamique de rassemblement voulue par le chef de l’État. Sur la pelouse, anciens membres du CTRI, députés et sénateurs ont partagé le même maillot de la convivialité dans une ambiance empreinte de fair-play et de camaraderie.

Fidèle à son attachement au sport comme vecteur de cohésion sociale, Brice Clotaire Oligui Nguema a lui-même participé à cette rencontre amicale, illustrant une nouvelle fois sa proximité avec les forces vives de la nation. Dans un contexte marqué par la mise en place des institutions de la Ve République, cette initiative a pris une résonance particulière.

Le sport comme langage de l’unité nationale

Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République multiplie les initiatives visant à renforcer le sentiment d’appartenance nationale. Le sport apparaît désormais comme l’un des instruments privilégiés de cette politique de rapprochement entre les différentes composantes de la société gabonaise.

En réunissant anciens acteurs de la Transition et représentants du Parlement autour d’un ballon rond, le chef de l’État a voulu démontrer que les divergences institutionnelles ou politiques ne sauraient prendre le pas sur l’intérêt supérieur de la nation. Cette rencontre a ainsi permis de rappeler que la construction du Gabon de demain repose avant tout sur la capacité des femmes et des hommes du pays à travailler ensemble dans un esprit de fraternité et de solidarité.

Un avant-goût de la finale du Challenge interforces

Ce match de gala a servi de prélude à la finale très attendue du Challenge interforces Président Oligui Nguema, compétition qui met à l’honneur les différentes composantes des forces de défense et de sécurité. À travers cette initiative, le chef de l’État confirme sa volonté de promouvoir les valeurs de discipline, d’excellence, d’esprit d’équipe et de dépassement de soi qui caractérisent les corps en uniforme.

Sur le terrain comme dans la gestion des affaires publiques, Brice Clotaire Oligui Nguema entend ainsi incarner un leadership de proximité, fondé sur le rassemblement des énergies et la consolidation de la cohésion nationale. Ce samedi à Libreville, le message était clair : au-delà des institutions et des fonctions, c’est une même équipe qui est appelée à jouer pour le Gabon.