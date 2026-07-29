Fête du 30 août à Makokou : le comité d’organisation structure son plan de communication

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À un mois de la célébration de la troisième édition de la Fête nationale de la Libération, prévue le 30 août 2026 à Makokou, le comité d’organisation intensifie ses préparatifs en mettant l’accent sur une stratégie de communication structurée. Lors d’une conférence de presse, le président de la Commission Communication et Relations publiques, Arthur Sabi Djaboudi, a présenté les grandes orientations qui guideront la diffusion de l’information autour de cet événement d’envergure nationale. Devant les représentants des médias, les membres de la coordination générale et les responsables des différentes commissions, il a insisté sur la nécessité de garantir une communication transparente, responsable et accessible à tous.

Selon Arthur Sabi Djaboudi, la Commission Communication aura pour mission d’accompagner l’événement avant, pendant et après les festivités. En amont, une campagne de sensibilisation sera déployée afin d’informer les populations sur les objectifs de la célébration, le calendrier des activités et les dispositions pratiques. Durant les manifestations, une couverture médiatique professionnelle permettra de valoriser les différentes séquences officielles, citoyennes, culturelles et populaires organisées dans la capitale provinciale de l’Ogooué-Ivindo. À l’issue des cérémonies, la commission poursuivra son travail à travers la diffusion des bilans, des témoignages et des images destinés à préserver la mémoire de cette troisième édition de la Fête nationale de la Libération. Le responsable de la communication a également insisté sur le principe d’unicité du message, précisant que seules les communications validées par la Coordination générale feront foi afin d’assurer la cohérence et la crédibilité des informations diffusées.

Un programme évolutif placé sous le signe de la transparence

Le comité d’organisation a par ailleurs annoncé qu’un programme officiel ainsi qu’un chronogramme prévisionnel avaient déjà été élaborés. Ce document comprend les cérémonies officielles, les activités citoyennes et communautaires, les manifestations culturelles, les animations populaires ainsi que les différentes séquences protocolaires prévues jusqu’à la clôture des festivités. Toutefois, Arthur Sabi Djaboudi a souligné que ce calendrier demeure un document de travail susceptible d’être ajusté en fonction des orientations de la Coordination générale ou des hautes instructions des autorités compétentes.

Présentée comme une terre d’opportunités, riche de sa diversité culturelle et de son patrimoine naturel, la province de l’Ogooué Ivindo entend faire de cette troisième édition de la Fête nationale de la Libération une vitrine de son potentiel et un moment fort de communion nationale. Enfin, Arthur Sabi Djaboudi a réaffirmé la disponibilité de sa commission à informer régulièrement l’opinion publique avec professionnalisme, transparence et responsabilité, avant d’ouvrir la séance de questions-réponses consacrée aux aspects organisationnels et communicationnels de la manifestation.