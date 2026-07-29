Gabon-Ghana : un partenariat renouvelé pour dynamiser l’économie et la diplomatie africaine

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En visite officielle en République du Ghana, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été accueilli au Palais présidentiel d’Accra par son homologue John Dramani Mahama. Placé sous le signe de la fraternité et de la confiance mutuelle, ce sommet bilatéral vise à transformer la proximité politique historique entre les deux nations en leviers économiques concrets, au service du développement et de la jeunesse.

Au terme d’un entretien en tête-à-tête, les deux dirigeants ont affiché leur volonté d’accélérer la coopération dans des domaines hautement stratégiques. Réunies en séance de travail, les délégations gabonaise et ghanéenne ont balayé les opportunités offertes par des secteurs clés : les mines, l’agriculture, la transformation locale des ressources, la forêt, la pêche, le numérique ou encore l’éducation.

Pour Libreville, ce rapprochement s’inscrit pleinement dans la stratégie de diversification et d’ouverture prônée par le Chef de l’État. En ciblant les économies les plus dynamiques du continent, le Gabon entend stimuler les investissements, favoriser les transferts de compétences et accélérer une industrialisation porteuse d’emplois durables.

Cadre institutionnel et engagements bilatéraux

Afin d’ancrer cette ambition partagée dans la durée, la rencontre s’est concrétisée par la signature de deux accords diplomatiques d’envergure. Le premier concerne la formation mutuelle des personnels diplomatiques des deux pays, tandis que le second institue un cadre de consultation politique renforcée. Ce dernier outil permettra au Gabon et au Ghana d’accorder leurs violons et de porter une voix commune au sein des grandes instances multilatérales.

L’écologie comme ciment de l’amitié

Pour clore ce voyage officiel, les deux Chefs d’État ont procédé à la plantation symbolique de « l’arbre de l’amitié ». Ce geste, loin d’être anodin, illustre l’engagement prioritaire des deux nations en faveur du climat et de la protection de l’environnement.

Leader reconnu dans la préservation des forêts du bassin du Congo, le Gabon affirme ainsi sa volonté de bâtir des alliances africaines centrées sur l’économie verte et les solutions fondées sur la nature, démontrant que le développement du continent peut parfaitement rimer avec durabilité.