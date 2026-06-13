Gabon : vers un renforcement des liens bilatéraux entre Libreville et Moscou

Ecouter l'article

Le 11 juin 2026, la résidence de l’Ambassade de la Fédération de Russie à Libreville s’est parée de ses plus beaux atours. À l’occasion de la Journée de la Russie, la fête nationale du pays, une réception diplomatique d’envergure y a été organisée. Cet événement, empreint de solennité et de convivialité, a rassemblé un parterre d’invités prestigieux, témoignant de la vitalité des relations entre Moscou et Libreville.

L’enceinte de l’ambassade a vu converger de nombreuses personnalités d’horizons divers. Parmi les convives figuraient les chefs de missions diplomatiques, les représentants des organisations internationales accréditées au Gabon, ainsi que des hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et de l’administration locale.

Le monde des affaires était également bien représenté, aux côtés des membres de l’Association des anciens élèves des universités russes et soviétiques. Pour les compatriotes russes établis au Gabon et leurs familles, venus en nombre, cette célébration offrait un précieux moment de retrouvailles et de partage culturel.

Un cap clair pour la coopération bilatérale

Le point d’orgue de la soirée a été l’allocution de Dmitrii Korepanov, Ambassadeur de la Fédération de Russie en République Gabonaise. Après avoir rappelé la profonde signification historique de cette fête nationale, le diplomate a dressé un bilan particulièrement positif des relations russo-gabonaises actuelles. «Il existe une volonté mutuelle indéfectible de développer davantage nos liens, dans l’intérêt supérieur des peuples de nos deux nations », a souligné le chef de mission.

Dans son discours, l’ambassadeur a mis en exergue l’intensification des efforts visant à consolider le cadre juridique bilatéral. Cette dynamique touchera de plein fouet la coopération humanitaire ainsi que les échanges commerciaux et économiques. Pour concrétiser ces ambitions, un accent particulier sera mis sur l’établissement de contacts directs entre les ministères sectoriels et les entrepreneurs des deux pays. Les préparatifs du troisième sommet Russie-Afrique, ainsi que d’autres rendez-vous internationaux d’envergure, serviront de catalyseurs à ces rapprochements stratégiques.