CNDPC : Séraphin Moundounga succède à Séraphin Ndaot

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Séraphin succède à Séraphin ! Nommé à la tête de la Commission nationale pour la démocratie et la participation citoyenne (CNDPC) à l’issue du Conseil des ministres du 22 mai dernier, Séraphin Moundounga a officiellement pris ses fonctions au cours d’une cérémonie de passation de charges présidée ce 05 juin 2026 par le ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions, François Ndong Obiang. Cette nouvelle institution, appelée à jouer un rôle majeur dans la consolidation de la démocratie et la promotion de la participation citoyenne, ouvre une nouvelle étape dans la gouvernance démocratique du pays.

Pour François Ndong Obiang, le choix porté sur Séraphin Moundounga traduit la volonté du président de la République de s’appuyer sur une personnalité d’expérience. « Je sais que le choix qu’a fait le président de la République est un choix judicieux. Vous avez déjà occupé de très hautes fonctions dans ce pays », a-t-il déclaré. Le ministre a également salué le parcours de Séraphin Ndaot Rembogo, estimant que son expérience demeurera utile à la nation. Il a enfin rappelé les attentes placées dans la nouvelle équipe dirigeante pour bâtir « une véritable démocratie apaisée et respectable ».

Une mission stratégique au service de la démocratie

Après dix années passées à la tête du Conseil national de la démocratie (CND), Séraphin Ndaot Rembogo a transmis le relais avec satisfaction. Revenant sur son bilan, il a souligné les avancées enregistrées malgré les nombreuses difficultés rencontrées. Convaincu du potentiel de son successeur, il s’est dit certain que celui-ci poursuivra l’œuvre engagée et saura tirer profit des nouvelles attributions accordées à la CNDPC pour renforcer son efficacité et son impact dans la vie démocratique nationale.

Prenant officiellement les commandes de l’institution, Séraphin Moundounga a placé son mandat sous le signe de la continuité, de l’écoute et de l’efficacité. Il a assuré vouloir s’appuyer sur l’expérience de son prédécesseur afin de répondre aux attentes du chef de l’État en matière d’État de droit, de droits de l’homme, de bonne gouvernance et de principes démocratiques. Dans l’exercice de ses missions, il pourra compter sur l’Observatoire de la démocratie, chargé de collecter et d’analyser les données relatives à la vie politique et aux processus électoraux. Un outil stratégique qui devrait permettre à la CNDPC d’accompagner efficacement les réformes démocratiques engagées.