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Classement Henley 2026 : Le passeport gabonais recule à la 79e place mondiale

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 1 juillet 2026 à 12h23min
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Passeport biométrique CEMAC du Gabon © D.R.
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Les perspectives de mobilité internationale se restreignent pour les ressortissants gabonais. Selon la dernière mise à jour du prestigieux Henley Passport Index (HPI) pour l’année 2026, le passeport du Gabon enregistre un léger repli. Si en 2024, la 77eme place avait été une étape encourageante, notre pays est désormais à au 79e rang mondial. Le pays cède ainsi deux étages.

Le document de voyage gabonais partage cette 79e position avec plusieurs nations, dont Madagascar. Son score de performance s’établit à 57 destinations accessibles à travers le monde sans l’exigence d’un visa préalable. Soit par exemption totale, soit par l’obtention d’un visa à l’arrivée. Ce chiffre révèle les efforts à fournir en diplomatie économique et bilatérale de la région. Et pour étendre son réseau d’accords d’exemption de visa.

Le passeport gabonais dans une situation peu favorable !

L’indice Henley, qui fait autorité à l’échelle internationale, repose sur des données exclusives fournies par l’Association du transport aérien international (IATA). Il évalue et classe minutieusement 199 passeports différents face à 227 destinations possibles. Au-delà d’un simple classement touristique, la liberté de circulation reflétée par cet indice demeure un indicateur clé des relations géopolitiques.

Mais également de la stabilité interne et de la confiance accordée par les partenaires internationaux. Pour Libreville, ce recul de deux places souligne la nécessité d’intensifier les négociations diplomatiques et de renforcer les accords de réciprocité. L’objectif étant d’améliorer le pouvoir d’achat de la liberté de circulation de ses citoyens, un facteur de plus en plus corrélé à l’attractivité des affaires et à l’ouverture économique sur l’échiquier mondial.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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