Derniers articlesSanté

CHU Mère et Enfants : accoucher devient un luxe pour des familles

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 7 juin 2026 à 15h33min
1 508 Temps de lecture 1 minute
CHU Fondation Jeanne Ebori © D.R.
Ecouter l'article

Lors de l’audition de la ministre de la Santé à l’Assemblée nationale le 4 juin 2026, les députés ont soulevé une préoccupation qui résonne dans de nombreux foyers gabonais : le coût élevé des consultations, des hospitalisations et des accouchements dans certains établissements publics, notamment au Centre hospitalier universitaire Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebori (CHUMEFJE). Une réalité qui interroge sur l’accessibilité même du droit à la santé.

Pendant que les autorités s’attèlent à régulariser le statut juridique de plusieurs structures sanitaires publiques, les patients, eux, continuent de faire face à une autre urgence : celle de pouvoir se soigner sans être étranglés financièrement.

À l’Assemblée nationale, ce sont les députés eux-mêmes qui ont mis le doigt sur une colère silencieuse qui monte dans les quartiers populaires. Celle de familles contraintes de reporter des soins, de solliciter des proches ou de lancer des collectes de fonds pour faire face à des dépenses médicales devenues insoutenables.

Le cas du CHUMEFJE est particulièrement révélateur. Présenté comme une référence nationale en matière de santé maternelle et infantile, l’établissement est régulièrement pointé du doigt pour le coût de certaines prestations jugées excessives par de nombreux usagers.

Le paradoxe d’un hôpital public devenu inaccessible

Comment expliquer qu’un établissement public financé en partie par les ressources nationales puisse être perçu comme inaccessible par une partie des populations qu’il est censé servir ? La question mérite d’être posée. Car derrière les statistiques et les discours institutionnels se cachent des réalités parfois douloureuses. Des femmes enceintes retardent leur suivi médical faute de moyens. Des familles s’endettent pour assurer une hospitalisation. D’autres renoncent tout simplement à certaines prestations pourtant indispensables. Cette situation apparaît d’autant plus préoccupante que le Gabon affirme vouloir renforcer la couverture sanitaire universelle et améliorer l’accès aux soins pour tous.

La problématique dépasse largement le seul CHUMEFJE. Elle renvoie à une interrogation plus profonde sur le modèle économique des structures hospitalières publiques. Comment parler de justice sociale lorsque le coût des soins devient un facteur d’exclusion ? Comment promouvoir la protection de la mère et de l’enfant lorsque certaines familles redoutent davantage la facture que l’accouchement lui-même ? Les députés ont eu le mérite de porter cette question au cœur du débat public. Car derrière les textes de loi examinés et les réformes administratives annoncées, les Gabonais attendent avant tout des réponses concrètes à leurs difficultés quotidiennes. Dans un pays où les autorités affichent leur volonté d’améliorer les conditions de vie des populations, l’accès aux soins ne devrait jamais devenir un privilège réservé à ceux qui peuvent payer. Il devrait demeurer un droit effectif pour tous. Et c’est sans doute là le véritable défi auquel est confronté aujourd’hui le système de santé gabonais.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 7 juin 2026 à 15h33min
1 508 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Olam Palm Gabon : un bilan carbone positif au service des ambitions climatiques du Gabon

7 juin 2026 à 9h28min

Gabon : campagne de prise en charge gratuite des «becs de lièvre» du 21 au 28 juin prochain

7 juin 2026 à 7h37min

Gabon : 15 blessés dans un accident sur l’axe Ndjolé-Bifoun

6 juin 2026 à 21h25min

Booué : le projet de barrage hydroélectrique de 400 MW se précise 

6 juin 2026 à 14h44min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage ] Gabon : ces oubliés de la République qui errent nus dans nos rues 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Gabon : ces oubliés de la République qui errent nus dans nos rues
[#InstantSanté] Instant Santé : Dr Alphonse Louma explique les addictions au Gabon Instant Santé reçoit Dr Alphonse Louma, addictologue, pour un échange essentiel autour des addictions au Gabon. Avec Geneviève Dewuno, il revient sur la prise en charge des personnes dépendantes, les ravages de l’alcool, du cannabis, des drogues illicites et des jeux compulsifs, mais aussi sur les signes qui doivent alerter les parents. Une émission à suivre sur GMT TV, Facebook, YouTube et TikTok. 📱066441717 📞 011775663 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl #GMTTv #GMT #Gabon
[#InstantSanté] Instant Santé : Dr Alphonse Louma explique les addictions au Gabon
[#Reportage ] CNDPC : Séraphin Moundounga succède à Séraphin Ndaot  𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] CNDPC : Séraphin Moundounga succède à Séraphin Ndaot
[#Reportage ] Libreville : les élèves du Lycée Marianne édifiés sur les réseaux sociaux et les IST ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Libreville : les élèves du Lycée Marianne édifiés sur les réseaux sociaux et les IST !
[#Journal] Le 19H30 du 05 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 05 Juin 2026
[#Déclaration] Bilie-By-Nze : la défense dénonce une détention “sans base légale” Près de deux mois après le placement sous mandat de dépôt d’Alain-Claude Bilie-By-Nze, son avocat, Maître Thierry Nguia, conteste la procédure et réclame sa remise en liberté immédiate. Selon la défense, les faits reprochés seraient prescrits depuis 2011 et le maintien en détention préventive ne serait justifié ni par les nécessités de l’instruction, ni par la manifestation de la vérité. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Déclaration] Bilie-By-Nze : la défense dénonce une détention “sans base légale”
S'abonner
Bouton retour en haut de la page