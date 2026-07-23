Football : L’Alliance des États du Sahel vise l’organisation de la CAN 2032

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L’ambition sportive au service du panafricanisme : le Mali, le Niger et le Burkina Faso entendent frapper un grand coup. Malgré les violences meurtrières perpétrées par les groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique, les trois voisins sahéliens ambitionnent d’accueillir conjointement la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en 2032. Un projet audacieux porté par les juntes militaires au pouvoir, réunies au sein de la confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES), qui entendent affirmer haut et fort leur souverainisme à travers le sport roi.

L’initiative a passé un cap décisif le week-end dernier outre-Atlantique. À l’occasion d’une séance de travail organisée à New York, les dirigeants des trois fédérations concernées se sont entretenus avec Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football (CAF).

Selon un communiqué de la Fédération malienne de football, cette rencontre constitue une étape fondamentale permettant d’engager officiellement les démarches réglementaires. Les trois instances entendent désormais collaborer pour bâtir « un dossier de candidature solide, crédible et porteur d’une vision nouvelle », garantissant le respect des plus hauts standards internationaux. L’information a d’ailleurs été immédiatement relayée et confirmée par la fédération nigérienne.

Entre expérience, rénovations et défis d’infrastructures

Ce pari sahélien s’appuie sur une mémoire sportive déjà existante. Si le Niger n’a encore jamais abrité le rendez-vous continental, le Burkina Faso (en 1998) et le Mali (en 2002) possèdent une première expérience en la matière. Pour transformer l’essai, la modernisation des enceintes sportives constitue le nerf de la guerre.

Sur ce terrain, les avancées sont inégales mais réelles. Bamako affiche une longueur d’avance avec cinq enceintes d’ores et déjà homologuées par la CAF. De son côté, Ouagadougou a célébré en 2025 la mise aux normes de son emblématique stade du 4-Août. Le Niger fait en revanche figure de maillon faible : privé de rencontres internationales depuis 2022, le stade Général Seyni Kountché de Niamey poursuit tant bien que mal ses travaux de rénovation.

Alors que l’édition 2027 s’apprête à faire vibrer l’Afrique de l’Est en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda, la candidature commune de l’AES promet de déplacer les enjeux géopolitiques et sportifs au cœur du Sahel.