Gabon : face au «charlatanisme» et aux dérives religieuses, le gouvernement tape du poing sur la table

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Face à la multiplication incontrôlée des lieux de prière et aux dérives constatées dans tout le pays, le gouvernement gabonais a décidé d’empoigner le problème à bras-le-corps. Réunis ce mardi 21 juillet 2026 à l’initiative du ministère de l’Intérieur, responsables d’églises, représentants des cultes traditionnels et autorités coutumières se sont installés autour d’une même table pour jeter les bases d’un cadre légal repensé.

Sur le terrain, la situation a pris des proportions inquiétantes. La prolifération de lieux de culte informels en milieu urbain entraîne une hausse exponentielle des plaintes. Au-delà du simple désagrément sonore quotidien pour les riverains, ce sont des faits bien plus graves d’escroquerie et de manipulation qui sont aujourd’hui dénoncés.

Sans détours, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Adrien Nguema Mba, a dressé un bilan sans concession. « Nous constatons, pour le regretter profondément, la prolifération anarchique des lieux de culte et de temples clandestins. Nous déplorons des nuisances sonores répétées et, plus grave encore, nous recensons hélas des pratiques d’escroquerie, de charlatanisme, d’abus de faiblesse et de confiance. », a-t-il martelé.

Ce constat amer impose une réaction rapide des pouvoirs publics pour restaurer la sérénité et protéger les populations vulnérables.

Vers un cadre juridique clair et protecteur

Pour enrayer ce phénomène, l’exécutif ne compte pas imposer des mesures de manière unilatérale. La stratégie retenue repose sur la concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. L’objectif principal est d’élaborer un projet de loi garantissant à la fois la liberté de culte et le respect de l’ordre public.

Ce futur texte entend poursuivre trois axes majeurs notamment protéger les fidèles et l’ensemble des citoyens contre les dérives sectaires et les abus; assainir le secteur en valorisant les communautés religieuses et traditionnelles sérieuses et renforcer la collaboration institutionnelle entre l’État et les acteurs spirituels du pays.

Une démarche saluée par les leaders spirituels

Du côté des responsables religieux et traditionnels, l’accueil est globalement positif. La plupart d’entre eux saluent l’opportunité de participer à la rédaction des textes plutôt que de se voir imposer des règles déconnectées de la réalité.

Certains leaders rappellent néanmoins la nécessité de préserver leur spécificité spirituelle et leur autonomie de gestion. D’autres, à l’instar des représentants des cultes traditionnels, insistent sur le besoin d’une légalité juridique claire pour exercer leur foi en toute harmonie au sein de la société. Ce dialogue ouvert laisse espérer la naissance d’un cadre équilibré, capable de pacifier définitivement les relations entre l’État, la foi et la cité.