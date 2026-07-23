Tarifs maritimes Libreville-Port-Gentil : les voyageurs abandonnés au diktat des compagnies par le ministère des Transports

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C’est un coup de massue asséné en pleine période de grandes vacances. Alors que les usagers de la ligne maritime Port-Gentil–Libreville peinent déjà à joindre les deux bouts, les compagnies privées ont décidé, de manière unilatérale, de doubler le tarif des excédents de bagages. Du jour au lendemain, le kilogramme supplémentaire a bondi de 1 000 à 2 000 FCFA. Une inflation brutale qui asphyxie les familles, les étudiants et les travailleurs contraints de faire la navette entre la capitale économique et Libreville.

Au terminal maritime de Port-Gentil, le climat est devenu délétère. Selon des informations relayées par nos confrères de Gabonactu, le malaise a franchi un cap le 19 juillet dernier, lorsqu’une soixantenaire, désireuse de rejoindre ses proches, s’est vu exiger la somme astronomique de 40 000 FCFA pour seulement 20 kg de surplus. Face à la détresse visible de cette dame, l’indignation a gagné la salle d’embarquement.

Pour se dédouaner, les armateurs invoquent la nécessité d’« uniformiser » les prix afin d’empêcher certains commerçants d’utiliser les navires de passagers comme de simples cargos. Un argument absurde pour les usagers, qui s’interrogent à juste titre : pourquoi faire payer aux citoyens ordinaires les abus de quelques commerçants au lieu de différencier les effets personnels des marchandises ?

Le grand muet du ministère des Transports

Mais plus que la gourmandise des opérateurs économiques, c’est le silence assourdissant des autorités politiques qui scandalise. Où est l’État régulateur ? Alors que les prix s’envolent arbitrairement, le ministre des Transports, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, brille par une passivité déconcertante. Incapable de taper du poing sur la table ou d’interpeller fermement ces compagnies privées, le ministère semble abandonner les citoyens au diktat du marché.

Ce flou artistique pose une vraie question de gouvernance. Comment un secteur aussi névralgique peut-il être laissé sans tutelle ni contrôle effectif ? Alors que le billet de bateau frôle déjà les 40 000 FCFA, cette nouvelle surtaxe dissimulée ne fait que renforcer le sentiment d’abandon des populations de Port-Gentil.

L’urgence d’une régulation ferme

Face à ce qu’il convient d’appeler une tarification sauvage, la patience des usagers touche à sa fin. Associations de consommateurs et citoyens exigent désormais une transparence totale sur la structure des coûts, une hausse de l’offre maritime pour stimuler la concurrence, et surtout, un réveil immédiat d’Ulrich Manfoumbi Manfoumbi. L’État doit cesser de se poser en simple spectateur pour redevenir le protecteur du pouvoir d’achat des Gabonais.