Belinga : déjà plus de 250 milliards de FCFA investis avant même le début de l’exploitation

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Trois ans après son implantation au Gabon, Fortescue dresse un premier bilan de son engagement sur le projet de fer de Belinga, dans la province de l’Ogooué-Ivindo. Si l’exploitation minière n’a pas encore commencé, le groupe australien affirme avoir déjà mobilisé plus de 250 milliards de FCFA pour les travaux préparatoires, les infrastructures et les études destinées à faire de Belinga l’un des plus importants projets miniers du pays.

Le 1er juillet 2026, Fortescue a présenté l’état d’avancement de ses activités sur le projet de Belinga. Selon Gabonews, l’entreprise estime avoir franchi une étape importante dans la phase de préparation du gisement grâce aux investissements réalisés depuis son arrivée au Gabon en 2023.

Des travaux préparatoires de grande ampleur

L’entreprise indique avoir déjà injecté plus de 250 milliards de FCFA dans le développement du projet, notamment pour les travaux d’exploration et la mise en place des infrastructures nécessaires à la future exploitation. Comme le rapporte Gabonews dans sa livraison du 22 juillet 2026, « 225 000 mètres linéaires de forages ont été réalisés pour évaluer le potentiel du gisement », une étape indispensable avant toute phase d’exploitation industrielle.

Sur le plan des infrastructures, Gabonews souligne également que Fortescue revendique « 450 kilomètres de routes ouvertes et entretenues » afin de faciliter les opérations sur le terrain, ainsi que « 900 places d’hébergement installées pour ses équipes ».

Ces investissements visent à créer les conditions techniques et logistiques nécessaires au développement du projet, considéré comme stratégique pour le secteur minier gabonais.

Plus de 700 Gabonais déjà mobilisés

Au-delà des infrastructures, le projet commence également à produire des effets sur l’emploi local. Selon Gabonews, « plus de 700 Gabonais travaillent directement sur le projet », conformément aux engagements pris dans le cadre de la convention minière conclue avec l’État gabonais.

À terme, cette convention prévoit des investissements de plusieurs milliards de dollars ainsi que la création de milliers d’emplois directs et indirects, faisant de Belinga l’un des principaux leviers de diversification économique du Gabon. En attendant le lancement effectif de l’exploitation, Gabonews relève que « Belinga se construit donc par étapes. Infrastructures, travaux techniques et recrutement local posent les bases de ce qui doit devenir l’un des plus grands projets miniers du pays ».

À travers ces premiers résultats, Fortescue entend démontrer que la phase préparatoire constitue déjà un investissement structurant pour le territoire, en attendant l’entrée en production du gisement, qui devrait marquer une nouvelle étape dans le développement de l’industrie minière gabonaise.