BAD : le Gabon pays le plus industrialisé de la CEMAC en 2024

Ecouter l'article

Selon l’Indice de l’industrialisation en Afrique (IIA) 2025 de la Banque africaine de développement (BAD), le Gabon demeure le pays le plus industrialisé de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Avec un score de 0,6021, le pays se classe au 12e rang africain, intégrant ainsi le groupe des économies à industrialisation intermédiaire supérieure. Cette performance place le Gabon devant tous les autres États de la CEMAC et illustre les progrès réalisés dans la transformation locale des matières premières.

La comparaison avec les autres pays de la sous-région met en évidence une avance significative du Gabon. La République démocratique du Congo arrive en deuxième position avec un score de 0,5987, suivie de la Guinée équatoriale (0,5767) et du Cameroun, également classé dans le quintile intermédiaire supérieur. En revanche, le Tchad et la République centrafricaine figurent parmi les économies les moins industrialisées du continent. Le rapport souligne d’ailleurs que l’Afrique centrale reste une région dominée par le Gabon, devant la RDC, la Guinée équatoriale et le Cameroun, grâce notamment à une meilleure performance de son secteur manufacturier.

Une avance régionale construite sur la durée

Le Gabon se distingue surtout par la progression régulière de son indice d’industrialisation. Son score est passé de 0,5189 en 2010 à 0,6021 en 2024, soit une hausse de près de 16 % en quatorze ans. Cette évolution lui a permis de gagner 11 places dans le classement africain, figurant parmi les dix pays ayant enregistré les meilleures progressions du continent. La BAD attribue cette amélioration à la hausse des performances industrielles et manufacturières du pays, notamment dans les activités de transformation et de création de valeur ajoutée.

Cette position de leader conforte le rôle du Gabon comme principal pôle industriel de la CEMAC, dans une sous-région dont le score moyen d’industrialisation n’atteint que 0,5163, bien en dessous de celui du Gabon. Si l’Afrique centrale occupe le troisième rang des régions les plus industrialisées du continent derrière l’Afrique du Nord (0,6891) et l’Afrique australe (0,5850), les écarts entre ses États restent importants. Dans ce contexte, l’expérience gabonaise apparaît comme une référence régionale pour accélérer la diversification économique et renforcer l’intégration industrielle au sein de la CEMAC.