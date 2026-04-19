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Samu social : les médicaments uniquement réservés au personnes défavorisées   

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 19 avril 2026 à 20h40min
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Le Samu social en caravane médicale à Meyang © D.R.
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Dans une publication sur sa page officielle ce 16 avril 2026, le Service d’aide médical d’urgence (SAMU) Social gabonais a rappelé que ses médicaments sont exclusivement destinés aux personnes démunies. Avec pour mission première d’assister ceux qui n’ont pas les moyens d’accéder aux soins, les personnes qui en disposent ne doivent pas détourner cette aide.

Depuis sa création en 2017, le Samu social gabonais œuvre pour protéger la santé des plus vulnérables. Et ce à travers des actions comme la distribution des médicaments, ce qui reflète un engagement clair envers ceux qui en ont le plus besoin. Pourtant, certains usagers profitent de ce système sans réelle nécessité. Ces comportements détournent des ressources précieuses et banalisent la souffrance des personnes qui dépendent véritablement de cette aide. La gratuité offerte par le Samu social n’est pas un privilège pour tous, mais un droit pour les nécessiteux.

Un appel à la responsabilité des citoyens

Face à ces abus, le structure d’aide médicale et  sociale rappelle que la gratuité doit être respectée car, il s’agit d’un acte de civisme. De ce fait, ceux qui ont les moyens d’aller consulter dans des structures classiques doivent le faire. Utiliser le Samu social par simple opportunisme est un égoïsme qui nuit aux plus vulnérables. Face à cette situation, les responsables rappellent que le respect des règles est indispensable pour que l’aide atteigne les vrais bénéficiaires et que le service continue à remplir sa mission.

La structure invite donc chaque citoyen à réfléchir sur sa responsabilité individuelle. En effet, préserver les ressources du Samu social, c’est garantir que les médicaments et les soins parviennent aux plus démunis. Rappelons le, le Service d’aide médical d’urgence (SAMU) Social gabonais est un outil de solidarité pour les populations défavorisées. Respecter cette règle, c’est soutenir la justice sociale et protéger la dignité de ceux qui comptent sur cette assistance pour survivre.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 19 avril 2026 à 20h40min
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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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