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Bikélé-Nzong : l’État veut transformer les primes de logement en patrimoine durable

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 2 juin 2026 à 17h42min
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Le président Brice Oligui Nguema lors du lancement du programme national de logements de Bikélé-Nzong © D.R.
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Le gouvernement gabonais a officiellement lancé le programme national de logements de Bikélé-Nzong, un vaste dispositif destiné à faciliter l’accès à la propriété pour les Gabonaises et les Gabonais. À travers ce mécanisme, les autorités entendent convertir progressivement les primes de logement versées aux agents publics en un outil de financement immobilier durable. Un projet qui ambitionne également d’étendre l’offre de logements sociaux à l’intérieur du pays.

Le programme prévoit, dans sa phase immédiate, la construction de 3 100 logements à Bikélé-Nzong. À cela s’ajoutent des projets déjà engagés dans plusieurs provinces, notamment à Lambaréné, Makokou et Franceville, avec une cinquantaine de logements annoncés dans chacune de ces localités.

Un dispositif ouvert aux fonctionnaires et au privé

Selon les éléments communiqués aux médias, ce dispositif repose sur un principe présenté comme innovant : aucun prélèvement ne sera effectué pendant la période de construction. Le remboursement du logement débutera uniquement après la remise des clés, via la réaffectation de la prime de logement jusque-là versée aux bénéficiaires. Contrairement à certaines opérations antérieures, le programme ne se limite pas aux seuls agents publics. Il est également ouvert aux particuliers et aux acteurs du secteur privé.

Pour souscrire, les candidats devront adresser un dossier au ministère du Logement et de l’Habitat, précisant notamment leur numéro NIP, leur situation professionnelle ainsi que le type de logement souhaité. Une caution de 3 millions de FCFA sera exigée, avec possibilité d’accompagnement bancaire auprès de certains établissements partenaires.

Les autorités mettent également en avant le caractère patrimonial du dispositif. Aujourd’hui, l’État consacre environ 10 milliards de FCFA par mois aux primes de logement, soit près de 120 milliards par an. L’objectif affiché est désormais de réorienter progressivement cette dépense vers la création de biens immobiliers durables au bénéfice des citoyens.

À travers ce chantier, le gouvernement veut faire du logement l’un des piliers de sa politique sociale, avec en ligne de mire l’amélioration des conditions de vie et la réduction du déficit immobilier dans le pays.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 2 juin 2026 à 17h42min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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Un commentaire

  1. C’est étonnant de constater que plusieurs de nos dirigeants n’auraient aucune maîtrise des études prospectives. C’est pourquoi, les voit-on souvent lire sur le bout de leurs nez !
    Il convient de rappeler à ces visionnaires des fonds marins qu’un grain de sable dans l’œil peut causer de vrais dégâts ! Ainsi dit, il leur conviendrait de replonger dans la prospection à long terme pour comprendre que c’est une perte à long terme pour l’État. Un enfant de huit ans l’aurait vite compris !
    C’est dire que ces perspectives seraient loin d’être tenables, si bien que l’État se devrait de percevoir son impôt d’habitation. Au passage, il urge de radier ce qualificatif de  » forfaitaire  » pour ce type d’impôt !

    En somme, on verrait là encore une tentative de sabotage des projets de l’État, peut-être par méconnaissance ou par ignorance des données pourtant nettement inscrites dans la loi de finance 2026 !
    Tous les faits et indices temoigneraient d’un même constat : l’élite politique dans sa majorité serait loin de connaître ce pourquoi ils auraient été désignés… Il convient toutefois de rappeler que certains s’efforceraient de défendre leurs postes au regard de quelques bilans dilapidés ça et là, mais tout de même recevables avec réserves !

    Rien ne change véritablement si ce n’est le discours politique, devenu contradictoire !

    Cassez les codes pour définitivement avancer, Monsieur le Président de la République !

    Mystic le spectre enchanteur !

    Répondre

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