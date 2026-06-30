CEAG : vers un nouveau modèle de distribution au Gabon

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Avec la troisième édition de son Méga Marché organisée à Owendo, la Centrale d’achat du Gabon (CEAG) confirme sa volonté de repenser la distribution des produits de première nécessité. En rapprochant directement l’offre des consommateurs, l’établissement public expérimente un nouveau modèle destiné à réduire les circuits spéculatifs, améliorer l’accès aux denrées essentielles et soutenir durablement le pouvoir d’achat des ménages.

La Centrale d’achat du Gabon (CEAG) franchit une nouvelle étape dans son déploiement national. Après Angondjé, Nzeng-Ayong, Minvoul et Port-Gentil, c’est à Owendo que l’établissement public a installé, les 27 et 28 juin derniers, la troisième édition de son Méga Marché. Bien plus qu’une simple opération commerciale, cette initiative traduit l’ambition des pouvoirs publics de rapprocher les produits de première nécessité des populations et de construire un modèle de distribution plus accessible.

À travers cette opération, la CEAG ne cherche plus uniquement à vendre des produits à prix réduits. Elle expérimente progressivement un dispositif appelé à transformer les circuits traditionnels d’approvisionnement en limitant les intermédiaires entre les fournisseurs et les consommateurs. Une approche qui vise à agir directement sur les coûts de distribution et, à terme, sur le niveau des prix.

Owendo, un choix stratégique pour toucher les grands bassins de consommation

Le choix de l’esplanade de la gare Setrag d’Owendo répond à une logique économique bien définie. Carrefour majeur du Grand Libreville, la commune concentre une population importante et constitue un point de convergence quotidien pour des milliers de consommateurs. Installer le Méga Marché dans cette zone permet ainsi de rapprocher l’offre des principaux bassins de consommation.

Comme l’ont rappelé les responsables de la CEAG, « en choisissant Owendo, le gouvernement poursuit sa stratégie consistant à rapprocher les produits de première nécessité des grands bassins de consommation et à rendre la Centrale d’Achat toujours plus accessible aux populations ». Une orientation qui s’inscrit pleinement dans les politiques publiques de lutte contre la vie chère.

Réduire les circuits spéculatifs pour mieux protéger le pouvoir d’achat

Le modèle porté par la CEAG repose sur un principe simple : diminuer le nombre d’intermédiaires afin de limiter les marges successives qui renchérissent les produits de consommation courante. En rapprochant directement les producteurs, les importateurs et les consommateurs, l’établissement public entend instaurer une concurrence plus saine et offrir des prix plus compétitifs.

Cette démarche répond également à un enjeu de souveraineté commerciale. Dans un contexte marqué par la hausse du coût de la vie, la maîtrise des circuits de distribution devient un levier de politique économique destiné à garantir un accès plus équitable aux biens essentiels pour l’ensemble des ménages gabonais.

Vers un réseau national de proximité

La réussite de cette troisième édition confirme la volonté de la CEAG d’étendre progressivement son dispositif à l’ensemble du territoire national. Après Libreville, Minvoul, Port-Gentil et désormais Owendo, Franceville figure déjà parmi les prochaines étapes annoncées.

Cette montée en puissance traduit une évolution du rôle de la Centrale d’achat, qui tend à devenir un véritable opérateur public de proximité. En multipliant les Méga Marchés à travers le pays, la CEAG entend construire un réseau national capable de rapprocher durablement les produits essentiels des populations, tout en contribuant à la régulation des prix et à la préservation du pouvoir d’achat. Une stratégie qui accompagne la vision du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, de renforcer l’accès des Gabonais aux produits de première nécessité et d’améliorer concrètement leurs conditions de vie.