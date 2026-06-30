Défilé du 17 août : Boulevard du Bord-de-mer fermé ce samedi 4 juillet

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À l’approche du 66ᵉ anniversaire de l’accession du Gabon à la souveraineté internationale, les grands préparatifs commencent. Le Gouvernorat militaire de la place de Libreville a officialisé le lancement des grandes manœuvres avec une première répétition générale fixée au samedi 4 juillet prochain. Une étape cruciale pour régler les détails du traditionnel défilé militaire.

D’après un communiqué officiel relayé par l’Agence gabonaise de presse, les forces de défense et de sécurité s’apprêtent à investir les axes clés de la capitale. Sous la supervision rigoureuse du général de corps d’armée Dieudonné Pongui, gouverneur militaire de Libreville, cet exercice initial permettra aux différentes unités de caler leurs pas, de peaufiner la synchronisation et de s’approprier l’espace. L’objectif est clair : garantir la perfection technique et visuelle d’un événement majeur qui, chaque année, suscite la fierté nationale.

Des restrictions de circulation à prévoir

Qui dit déploiement d’envergure dit aménagements logistiques. Pour assurer la sécurité des troupes et le bon déroulement des manœuvres, le boulevard du Bord-de-mer sera temporairement sanctuarisé. Ainsi, la circulation automobile sera exceptionnellement interrompue le samedi 4 juillet, de 4 h du matin jusqu’à midi.

Le périmètre concerné s’étend spécifiquement entre les feux tricolores du ministère des Affaires étrangères, la tribune officielle et l’immeuble Rénovation. Conscientes de l’impact sur le quotidien des Librevillois, les autorités militaires ont précisé que les voies seraient rendues aux usagers immédiatement après la fin de l’exercice.

Anticiper pour éviter les embouteillages

Face à ce blocage temporaire d’un axe névralgique de la cité, le Gouvernorat militaire invite civils et automobilistes à la prévoyance. Il est fortement conseillé de planifier ses déplacements à l’avance et d’emprunter des itinéraires alternatifs afin d’éviter les ralentissements.

Cette organisation rigoureuse n’est que le prélude des festivités du 17 août. Entre solennité militaire et ferveur populaire, Libreville s’apprête à offrir un spectacle mémorable pour célébrer l’histoire et l’unité du pays.