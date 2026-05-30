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Vie chère : Thierry Minko mise sur l’offensive du réseau de partenaires de la Centrale d’achat

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 30 mai 2026 à 9h59min
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Hermann Immongault à la Centrale d'Achats de Minvoul © D.R.
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Face à la flambée des prix qui asphyxie le quotidien des Gabonais, le gouvernement passe à la vitesse supérieure. Invité sur le plateau de Gabon Première pour dresser le bilan de ses cent premiers jours, le ministre de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, Thierry Minko, a fait de la justice sociale son cheval de bataille. Au cœur de sa stratégie : la suspension immédiate des nouvelles taxes de 5 % via l’arrêté 039 sur la Mercuriale, doublée d’un projet beaucoup plus ambitieux : le déploiement national d’un réseau partenaire de la Centrale d’achat.

Pour le patron de l’Économie, l’ancien modèle de contrôle des prix avait atteint ses limites. Il fallait repenser structurellement l’importation. L’objectif de la centrale d’achat est clair : massifier les commandes à l’international pour obtenir des tarifs de gros et en faire bénéficier directement les consommateurs. Le ministre ne cache pas la complexité de la tâche, rappelant que l’accès aux filières mondiales ne s’improvise pas. 

« Dans ce milieu-là, sur ces marchés, les choses sont structurées et donc vous avez besoin d’avoir des réseaux, d’avoir des alliances pour pouvoir vous insérer. Même si vous avez l’argent, ce n’est pas évident. », a-t-il expliqué. En attendant de bâtir sa propre filière souveraine, l’État s’est donc associé aux importateurs déjà implantés pour injecter massivement des produits à bas prix sur le marché local.

Du concret dans les assiettes, d’Akanda à l’intérieur du pays

Les premiers effets de cette politique se font déjà ressentir sur le terrain, notamment lors des opérations « Méga Market » comme celle d’Angondje, où le sac de riz de 45 kg est tombé à 20 000 FCFA contre près de 28 000 FCFA dans le commerce ordinaire. Pour le ministre, cette initiative n’est pas un simple feu de paille électoraliste. Le gouvernement tisse un réseau de boutiques partenaires solidement ancrées dans le territoire. À l’intérieur du pays, les résultats redonnent le sourire aux habitants des zones reculées. 

Évoquant l’ouverture d’un grand point de vente à Mitzic, Thierry Minko se félicite du chemin parcouru : « La centrale d’achat n’a pas créé un magasin qui s’appelle « Centrale d’achat », la centrale d’achat a un réseau de partenaires, de magasins […] Et je peux vous assurer que la vie a changé à Mvoule, ça je puis vous assurer. », a-t-il indiqué. Le défi des cent prochains jours sera donc d’intensifier la communication et d’étendre ce bouclier anti-inflation à l’ensemble des neuf provinces.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 30 mai 2026 à 9h59min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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