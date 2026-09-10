Cap Estérias : l’Université Internationale Brice Clotaire Oligui Nguema ouvre une nouvelle ère académique 

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C’est au cœur du cadre verdoyant du Cap Estérias, dans la commune d’Akanda, que s’élèvera bientôt le nouveau visage de la formation universitaire gabonaise. L’Université Internationale du Cap Estérias Brice Clotaire Oligui Nguema s’apprête à ouvrir ses portes et à insuffler une dynamique inédite au paysage académique national. Conçue pour accueillir près de 4 000 étudiants, cette infrastructure moderne incarne la volonté de bâtir une offre éducative alignée sur les exigences du monde contemporain.

Pour offrir un cadre d’apprentissage optimal, le campus a été pensé dans les moindres détails. L’établissement ne se contente pas d’aligner 48 salles de classe parfaitement équipées ; il intègre également une vaste bibliothèque, un amphithéâtre de 384 places destiné aux conférences d’envergure, ainsi que 152 chambres permettant de loger les étudiants sur place.

Au-delà des cours, les espaces de restauration, de lecture et de détente ont été aménagés pour favoriser un véritable lieu de vie, où le bien-être individuel stimule l’émulation collective.

Une offre académique résolument tournée vers l’avenir

L’ambition de l’Université Internationale du Cap Estérias Brice Clotaire Oligui Nguema repose avant tout sur l’adéquation entre formation et marché du travail. Structurée autour de trois grands pôles, l’Institut Supérieur de Technologie, l’École Supérieure de Tourisme et la Faculté des Sciences de l’Éducation, l’université propose des cursus stratégiques.

Les métiers du numérique, les énergies renouvelables, la gestion, l’hôtellerie ou encore le secteur éducatif forment le cœur des parcours dispensés. L’objectif affiché est clair : armer les futures diplômés de compétences pratiques directement valorisables par les entreprises.

Un levier majeur pour l’employabilité et le capital humain

Ce projet d’envergure s’inscrit directement dans la vision stratégique des autorités nationales. Il répond concrètement au deuxième pilier du projet de société du Chef de l’État, axé sur l’employabilité des jeunes par l’accès à une formation supérieure exigeante, tout en concrétisant le quatrième pilier dédié à la valorisation du capital humain.

En investissant massivement dans la qualification de sa jeunesse, le Gabon se dote des outils nécessaires pour soutenir sa croissance et répondre aux défis de demain. Avec l’ouverture prochaine de ce pôle d’excellence, c’est toute une nouvelle génération de talents qui s’apprête à prendre son envol depuis Akanda.