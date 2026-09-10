Sommet de l’OCS : le plaidoyer de Xi Jinping pour un multilatéralisme renforcé

Ecouter l'article

À l’occasion du 26ᵉ sommet des chefs d’État de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) tenu à Bichkek, la capitale kirghize, la gouvernance mondiale a franchi une étape charnière. Célébrant le quart de siècle de l’organisation, le président chinois Xi Jinping a présenté une feuille de route ambitieuse structurée autour de quatre piliers majeurs. Face aux tensions géopolitiques mondiales et à l’opposition croissante entre unilatéralisme et coopérations renforcées, le dirigeant chinois a appelé à consolider le rôle de l’OCS comme moteur de stabilité et de prospérité.

Priorité absolue de cette proposition, la prospérité commune doit s’appuyer sur une mondialisation inclusive. Xi Jinping a exhorté les pays membres à dépasser le cadre des échanges traditionnels, comme l’énergie ou le commerce, pour investir massivement dans la transition numérique et écologique.

La Chine entend concrétiser cet engagement par des actes stratégiques : la création d’un centre de coopération sur l’intelligence artificielle, un pôle dédié à l’économie portuaire à Tianjin et la réalisation de 100 projets technologiques d’ici trois ans. L’intégration régionale restera largement adossée à l’initiative de la Ceinture et la Route.

Sécurité universelle et riposte aux menaces

Face au terrorisme, au séparatisme et à l’extrémisme, les « trois forces du mal », Pékin plaide pour une architecture sécuritaire globale et partagée. Le plan d’action prévoit une lutte accrue contre le crime organisé, le trafic de drogue et les cyberfraudes, tout en sanctuarisant la souveraineté politique des membres contre les ingérences extérieures.

Pour matérialiser cette vision, la mise en service rapide de quatre nouveaux centres spécialisés de l’OCS contribuera à prémunir la région contre les déstabilisations sécuritaires tant traditionnelles que virtuelles.

Coopération culturelle et équilibre international

L’initiative chinoise met également un accent particulier sur la dimension humaine. Pour pérenniser l’« esprit de Shanghai », fondé sur la confiance et le respect de la diversité, des ponts académiques et éducatifs seront érigés, notamment par la création d’un centre OCS sur l’éducation de base et le déploiement d’Ateliers Luban.

Sur le plan géopolitique, Xi Jinping a rappelé l’urgence de bâtir un ordre mondial équitable où chaque nation participe de manière égale à la prise de décision. Cet appel à la solidarité a été salué par l’ensemble des dirigeants présents, qui ont conclu le sommet par la signature de la Déclaration de Bichkek et l’adoption de 28 accords de coopération. L’organisation, dont la présidence est désormais confiée au Pakistan pour la période 2026-2027, réaffirme ainsi son statut de pilier de la gouvernance internationale.