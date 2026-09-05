Septembre  en or : un mois dédié à lutte contre le cancer pédiatrique

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Chaque mois de septembre, Septembre en Or mobilise associations, professionnels de santé, familles et communautés autour de la lutte contre les cancers pédiatriques. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), environ 400 000 enfants et adolescents âgés de 0 à 19 ans reçoivent chaque année un diagnostic de cancer dans le monde. Souvent liés à des facteurs génétiques, ces cancers bouleversent profondément la vie des enfants et de leurs familles.

Selon l’OMS, le cancer demeure ainsi une cause importante de décès chez l’enfant et l’adolescent. Toutefois, les chances de guérison varient considérablement selon le niveau de développement des pays et l’accès aux soins. Dans les pays à revenu élevé, plus de 80 % des enfants atteints de cancer guérissent, contre moins de 30 % dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire. Ainsi, les leucémies, les tumeurs cérébrales, le neuroblastome et la tumeur de Wilms figurent parmi les cancers les plus fréquents chez l’enfant.

À l’adolescence, les lymphomes, les cancers des os et de la thyroïde sont davantage observés. Dès lors, les retards de diagnostic, les erreurs médicales, les difficultés d’accès aux traitements, mais aussi l’abandon des soins ou les rechutes constituent autant d’obstacles qui peuvent compromettre les chances de survie.

Au Gabon, l’espoir au cœur de la prise en charge

Au Gabon, la prise en charge des enfants atteints de cancer s’accompagne également d’initiatives destinées à soutenir les familles durant cette période éprouvante. C’est notamment le cas de la Maison d’Alice, située à Akanda, qui accueille les enfants malades pendant la durée de leur traitement et leur offre un environnement adapté. Car derrière chaque diagnostic, il y a un enfant, mais aussi une famille confrontée à l’inquiétude, aux hospitalisations et à l’incertitude.

Pourtant, lorsque le cancer est détecté suffisamment tôt et que le traitement est rapidement engagé, les chances de guérison augmentent. Selon le type de cancer, la prise en charge peut notamment associer chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie. Septembre en Or entend transformer la sensibilisation en un message d’espoir et de solidarité. Il devient donc le symbole d’un combat collectif, qui consiste à faire connaître les cancers pédiatriques, encourager leur détection précoce et soutenir les enfants ainsi que leurs familles.