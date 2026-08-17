Gabon : face à l’afflux de nouveaux bacheliers, Oligui Nguema veut renforcer les capacités d’accueil des universités

Ecouter l'article

À la veille de la célébration de l’Indépendance, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a consacré une partie de son discours à la Nation du 16 août 2026 à l’avenir des nouveaux bacheliers et à la capacité du système d’enseignement supérieur gabonais à les accueillir. Face à des effectifs appelés à croître et à l’évolution des conditions d’accueil des étudiants étrangers dans certains pays occidentaux, le chef de l’État appelle à renforcer rapidement les établissements nationaux et à regarder davantage vers les universités d’excellence africaines.

La progression du nombre de jeunes Gabonais accédant à l’enseignement supérieur est une bonne nouvelle, mais elle place également l’État devant une urgence : disposer d’universités capables de les accueillir dans des conditions satisfaisantes. Brice Clotaire Oligui Nguema l’a reconnu dans son adresse à la Nation prononcée ce dimanche 16 août, à la veille du 17 août.

« Le nombre croissant d’admis […] est une perspective réjouissante. Il démontre la vitalité de notre jeunesse. Il nous oblige aussi à renforcer rapidement les capacités d’accueil dans nos établissements scolaires et universitaires », a déclaré le président de la République. Une reconnaissance qui intervient alors que la question des capacités physiques des établissements d’enseignement supérieur s’impose comme l’un des principaux défis de la prochaine rentrée académique.

Renforcer l’offre universitaire nationale

Le message présidentiel place ainsi la capacité d’accueil au centre des priorités. Derrière l’augmentation du nombre de diplômés du secondaire se pose en effet une question immédiate : où et dans quelles conditions poursuivre leurs études ?

Pour le chef de l’État, la réponse ne saurait reposer uniquement sur l’envoi des étudiants à l’étranger. Le Gabon doit d’abord consolider ses propres établissements, mais également identifier des formations capables de répondre aux besoins du pays. Une orientation qui suppose nécessairement des investissements dans les infrastructures pédagogiques, les équipements, les ressources humaines et l’offre de formation.

Le défi est d’autant plus important que les difficultés d’accueil ne concernent pas uniquement les nouveaux étudiants. Elles interrogent plus largement la capacité du système universitaire à accompagner durablement la massification de l’enseignement supérieur sans dégrader les conditions d’apprentissage.

Oligui Nguema invite à regarder vers les universités africaines

Brice Clotaire Oligui Nguema a également évoqué l’évolution des conditions imposées aux étudiants étrangers dans certains pays occidentaux traditionnellement sollicités par les familles gabonaises. « Nous ne devons pas subir cette évolution. Nous devons y répondre par une stratégie qui consolide nos établissements, recherche les meilleures formations et regarde avec confiance vers les universités d’excellence de notre continent », a-t-il indiqué.

Le propos marque une orientation intéressante dans la politique de mobilité universitaire. Il ne s’agit plus uniquement de considérer l’Europe ou l’Occident comme destination privilégiée des étudiants gabonais, mais de renforcer également les passerelles avec les établissements africains capables d’offrir des formations de haut niveau.

« L’Afrique ne doit pas être un choix parmi [d’autres], elle est un espace de savoir, d’innovation et d’harmonie », a insisté le président de la République, invitant la jeunesse gabonaise à saisir les opportunités disponibles sur le continent et à y acquérir les compétences nécessaires au développement national.

Des annonces désormais attendues avant la rentrée

Reste désormais à traduire cette orientation présidentielle en capacités supplémentaires réellement disponibles. Car renforcer rapidement l’accueil universitaire suppose des réponses concrètes : nouveaux amphithéâtres, réhabilitation des infrastructures existantes, recrutement et renforcement du personnel enseignant, équipements pédagogiques, développement de nouvelles filières et amélioration des services destinés aux étudiants.

Le chef de l’État a parallèlement rappelé aux futurs diplômés que l’obtention d’un titre universitaire ne constitue que le début d’une nouvelle responsabilité. « Votre diplôme n’est pas une fin en soi. Il est le commencement d’une responsabilité envers notre pays […] et de servir la Nation », a-t-il déclaré, avant d’appeler les jeunes confrontés aux difficultés d’insertion professionnelle à ne pas céder au découragement.

À quelques semaines de la rentrée universitaire 2026-2027, le discours présidentiel fixe donc une orientation. Reste à connaître les moyens, le calendrier et les capacités nouvelles que le gouvernement entend effectivement mobiliser. Car si l’augmentation du nombre de bacheliers témoigne, comme l’a relevé Brice Clotaire Oligui Nguema, de la vitalité de la jeunesse gabonaise, elle oblige désormais l’État à faire évoluer au même rythme les infrastructures destinées à préparer son avenir.