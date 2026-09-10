« Destins croisés de deux enfants terribles de l’Ogoulou-Mimongo » : le Pr Franck Idiata présente ses deux ouvrages

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Le professeur titulaire Daniel Franck Idiata a présenté, ce mercredi 9 septembre 2026, deux ouvrages consacrés à deux figures de l’histoire gabonaise. La rencontre, organisée autour du thème « Destins croisés de deux enfants terribles de l’Ogoulou-Mimongo » a réuni plusieurs acteurs du monde littéraire et universitaire. À travers ces publications, l’auteur revient notamment sur les trajectoires de Pascal Moulopo et de Mbombè-A-Gnangué. La présentation a également été rythmée par des prestations de chants et de danses traditionnelles, donnant une dimension culturelle à l’événement.

Le premier ouvrage est consacré à Pascal Moulopo, sauveur de Léon Mba et de son régime, tandis que le second retrace l’histoire de Mbombè-A-Gnangué et la guerre des Mitsogo contre l’Empire colonial français au sud du Gabon. Pour le président de l’Union des écrivains gabonais (UDEG), ces travaux contribuent à enrichir l’historiographie nationale. Présentant l’ouvrage consacré à Mbombè-A-Gnangué, Éric Joël Békale estime qu’il constitue « une contribution essentielle à l’historiographie des résistances anticoloniales au Gabon ».

Une figure de la résistance anticoloniale

Selon le Pr Daniel Franck DIdiata, le parcours de Mbombè-A-Gnangué est étroitement lié aux violences de la période coloniale. Impôt de capitation, travail forcé, humiliations et déstructuration des organisations sociales auraient notamment alimenté la résistance. « Mbombè-A-Gnangué était un stratège militaire. J’ai retrouvé Chaka Zoulou dans l’histoire de Mbombé Anyangué, dans sa stratégie militaire », a souligné l’auteur, qui décrit les techniques utilisées par le résistant pour tenir tête aux forces coloniales.

Les ouvrages de Franck Idiata lors de la présentation © GMT

En outre, l’ouvrage repose sur plusieurs années de recherches, combinant archives administratives et militaires, témoignages recueillis auprès des communautés et traditions orales. Une démarche pluridisciplinaire qui a mobilisé l’histoire, l’anthropologie et la linguistique. Toutefois, le président de l’Union des écrivains gabonais (UDEG) n’a pas manqué de souligner les limites liées aux contradictions des sources et aux transformations de la mémoire orale. « Cet ouvrage n’a pas tout dit, le sujet n’est pas épuisé », estime-t-il, appelant à poursuivre les recherches.

Une mémoire à transmettre

Au-delà de la trajectoire de, cette présentation interroge la place des figures de la résistance dans le récit national. La réédition de cet ouvrage traduit une revendication plus large de la communauté Massango de l’Offoué-Onoye. D’ailleurs, le Pr Franck Idiata a déploré les difficultés persistantes de développement dans cette région, évoquant « une route catastrophique et l’absence d’un hôpital suffisamment équipé pour répondre aux besoins des populations ». À travers les figures de Pascal Moulopo et de Mbombé Anyangué, l’auteur entend ainsi rappeler la contribution de ces hommes à l’histoire du Gabon et poser la question de la reconnaissance qui leur est accordée.

Pour l’auteur, cette reconnaissance se traduit par une meilleure prise en compte des territoires et des populations qui revendiquent leur part dans la construction du pays. « Le minimum que nous demandons chez nous […] c’est une répartition équitable des richesses. C’est une répartition équitable des investissements », a-t-il affirmé, tout en saluant la volonté des nouvelles autorités de restaurer les différents segments du pays. Une démarche qui permettra de transformer cette reconnaissance historique en réponses concrètes aux attentes des populations.