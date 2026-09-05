Lutte contre le Paludisme : le Gabon muscle sa riposte pour l’élimination d’ici 2030

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En marge de la 76ème session du Comité régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique, tenue le 25 août dernier à Addis-Abeba en Ethiopie, le ministre de la Santé, le Pr Elsa Joséphine Ayo épouse Bivigou, a échangé avec une délégation de l’Alliance des dirigeants africains contre le paludisme (ALMA), conduite par sa Secrétaire exécutive. Au menu des discussions figurait la mise en place d’un réseau national des champions de la lutte contre le paludisme, destiné à soutenir l’ambition d’élimination de la maladie à l’horizon 2030.

Composé des personnalités publiques, des leaders d’opinion, des influenceurs, des responsables politiques, des opérateurs économiques, des entreprises ainsi que des organisations et institutions, ce réseau sera appelé à renforcer le plaidoyer et surtout à contribuer à la mobilisation des ressources financières et matérielles autour de l’État et du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP). En effet, l’élimination du paludisme ne repose pas uniquement sur les interventions sanitaires, ell nécessite également une implication durable de l’ensemble de la société. Notamment pour soutenir la prévention, l’accès aux soins et la disponibilité des moyens de lutte.

Affûter la stratégie pour accélérer les résultats

Pour le Gabon, cette démarche revêt donc une importance particulière. Malgré les efforts engagés ces dernières années, le paludisme demeure un problème majeur de santé publique et continue de peser sur les populations, les services de santé et l’économie. Dès lors, renforcer la stratégie nationale permettrait de mieux coordonner les interventions, d’accroître les financements et de maintenir la mobilisation autour d’une maladie dont la prévention et la prise en charge peuvent sauver de nombreuses vies. Par conséquent, l’implication de nouveaux partenaires apparaît comme un levier essentiel pour accélérer les progrès vers 2030.

Dans cette perspective, une équipe de l’ALMA est attendue à Libreville en novembre 2026. Elle devra accompagner le PNLP et les parties prenantes nationales dans la mise en place progressive du Réseau des Champions. Cette initiative s’inscrit, par ailleurs, dans le prolongement des engagements pris lors du Sommet de l’Union africaine de 2023 en faveur de mécanismes nationaux de mobilisation pour l’élimination du paludisme. Le Gabon entend ainsi affûter sa riposte, renforcer ses partenariats et mobiliser davantage de ressources pour réduire durablement l’incidence et la mortalité liées à cette maladie d’ici 2030.