Gabon : quid de l’implication des gabonais dans les petits métiers 13 mois après ?

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Treize mois après que le gouvernement a annoncé la reprise de petits métiers par les gabonais, les propos semblent s’être ajoutés au cumul des promesses et mesures institutionnels. Car sur le terrain, les différents emplois accessibles restent occupés majoritairement par les frères des nations étrangères. Un contraste évident à la décision qui avait été grandement saluée par les populations il y a un an.

C’était le 12 août 2025 que le gouvernement gabonais promettait l’accès aux petits métiers par les nationaux. Lesquels métiers sont la cordonnerie, le commerce de proximité, les transferts d’argent non agréés, la réparation de téléphones, la coiffure de rue, l’orpaillage artisanal non autorisé, l’intermédiation dans l’achat des récoltes ainsi que l’exploitation de petits ateliers ou de machines de jeux. Si l’objectif était de favoriser la croissance des jeunes entrepreneurs et la réduction du taux de chômage, il semble que cela soit encore une mesure qui peine à voir le jour.

Encore une décision aux effets moins d’être perceptibles

Pourtant en parcourant les allées des marchés, et même des établissements de proximité, le constat est tel que la grande part est occupée par les non-nationaux. « On nous a promis que plus de gabonais seront désormais pris en compte dans ces petits métiers mais on continue toujours à espérer »,a confié Armel, commerçant à la sauvette au PK12. Une situation qui n’est pas étrangère à ces compatriotes désireux de voir leur avenir changé avec une meilleure condition socio-professionnelle. Face à cette inertie, une question s’impose. Pourquoi une mesure si chaleureusement accueillie peine-t-elle tant à se concrétiser ?

Or, le ministère des PME-PMI et de l’Entrepreneuriat multiplie les formations et accompagnements aux jeunes entrepreneurs. Une initiative louable mais qui, semble encore loin d’inciter plus de jeunes à se diriger vers ces voies de sortie du chômage. Pourtant, la réappropriation du tissu économique informel par les nationaux ne pourra pas se faire par de simples annonces politiques ou des décrets symboliques. Pour transformer cette promesse en réalité tangible, l’État devra dépasser l’effet d’annonce en déployant des contrôles rigoureux sur le terrain, tout en offrant des incitations financières et un cadre protecteur aux jeunes volontaires. Sans un mécanisme d’accompagnement pragmatique et un suivi strict, la volonté de redynamiser l’emploi local risquerait de demeurer, un an de plus, un vœu pieux au détriment d’une jeunesse en quête d’avenir.