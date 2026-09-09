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Libreville : 15 ans après, l’IRM installée au CHUL en attendant la mise en fonction

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 9 septembre 2026 à 10h29min
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Entrée du Centre hospitalier universitaire de Libreville © D.R.
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Le Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) poursuit l’amélioration de son plateau technique, notamment à travers l’installation d’un appareil d’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM). Cette technologie médicale permet d’obtenir des images précises des organes et des tissus du corps grâce à l’utilisation d’un champ magnétique et d’ondes radio, sans recourir aux rayons X. Son arrivée au CHUL doit ainsi contribuer à renforcer les capacités de diagnostic et, par conséquent, à améliorer la prise en charge des patients.

L’installation de cet équipement a été réalisée en août dernier au sein de l’établissement hospitalier. À travers cette acquisition, le CHUL entend disposer d’un outil supplémentaire pour l’exploration de plusieurs parties du corps, notamment le cerveau, la colonne vertébrale, les articulations, l’abdomen ou encore le pelvis. L’IRM est particulièrement utile pour détecter ou suivre différentes anomalies et pathologies, grâce à la qualité des images qu’elle fournit aux professionnels de santé. Ainsi, cet équipement devrait faciliter le travail des praticiens et contribuer à une orientation diagnostique plus précise des patients.

Une nouvelle étape avant la mise en service

Toutefois, l’installation de l’appareil ne constitue qu’une étape dans le processus de déploiement de cette technologie au CHUL. En effet, après cette phase technique, l’établissement se prépare désormais à franchir une nouvelle étape avec la mise en fonction officielle de l’IRM. Celle-ci devra notamment permettre aux équipes médicales de commencer à intégrer cet examen spécialisé dans la prise en charge des patients. De ce fait, l’enjeu ne réside pas uniquement dans la présence de l’équipement, mais également dans sa disponibilité effective et son utilisation dans des conditions adaptées.

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À terme, la mise en service de cette IRM devrait donc renforcer l’offre d’examens spécialisés proposée au CHUL et limiter certaines difficultés liées à l’accès à ce type d’imagerie. En outre, son intégration au plateau technique s’inscrit dans une volonté plus large de modernisation de l’établissement et d’amélioration continue de la qualité des soins. Pour les patients comme pour les professionnels de santé, l’enjeu est désormais de voir cette nouvelle infrastructure passer de l’installation à une utilisation effective. Une évolution qui devrait consolider progressivement les capacités du CHUL en matière de diagnostic et de prise en charge.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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