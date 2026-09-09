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Grossesse : la vaccination, un geste essentiel pour protéger la mère et le bébé

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 9 septembre 2026 à 2h14min
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Vaccination au Canton Orembo Nkomi © D.R.
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La grossesse est une période où chaque geste compte pour préserver la santé de la mère et assurer le bon développement du bébé. Parmi les mesures de prévention les plus efficaces figure la vaccination, souvent méconnue ou entourée de nombreuses idées reçues comme le souligne le ministère de la santé. Pourtant, lorsqu’elle est recommandée par les professionnels de santé, elle protège non seulement la future maman, mais offre également à l’enfant une protection précieuse dès les premiers jours de sa vie.

Le bon suivi d’une grossesse ne se limite pas aux 8 consultations prénatales recommandées, mais comprend aussi le respect du calendrier vaccinal établi par les autorités sanitaires. Au Gabon, la vaccination contre le tétanos occupe une place essentielle. En effet,  les différentes doses administrées au fil des grossesses permettent d’assurer une protection durable contre cette maladie grave, responsable de nombreuses complications chez la mère et le nouveau-né, précise le ministère de la santé. 

Selon les recommandations internationales, d’autres vaccins, comme ceux contre la grippe ou la COVID-19, peuvent également être administrés pendant la grossesse lorsque cela est indiqué. En revanche, certains vaccins vivants, notamment ceux contre la rougeole-rubéole-oreillons (ROR), la varicelle ou le BCG, sont déconseillés durant cette période. Chaque décision vaccinale doit donc être prise avec un professionnel de santé, en tenant compte du contexte médical et du risque d’exposition.

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La vaccination protège bien au-delà de la naissance

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) rappelle que la vaccination est l’un des moyens les plus fiables pour protéger le système immunitaire des enfants et contribuer à la réduction de la mortalité infantile. Pendant la grossesse, les anticorps produits par la mère après la vaccination traversent le placenta et sont transmis au fœtus. Ce mécanisme naturel permet au nourrisson de bénéficier d’une protection dès sa naissance, avant même qu’il ne puisse recevoir ses propres vaccins. Ainsi, cette immunité précoce réduit le risque de contracter certaines maladies potentiellement mortelles au cours des premiers mois de vie.

Malgré ces bénéfices, certaines femmes enceintes hésitent encore à se faire vacciner par peur des effets sur leur bébé. Pourtant, les vaccins recommandés pendant la grossesse ont fait l’objet d’évaluations scientifiques rigoureuses et sont considérés comme sûrs lorsqu’ils sont administrés selon les recommandations médicales. Rappelons que, se faire vacciner, c’est protéger deux vies en même temps, réduire le risque de complications et participer à la protection de toute la communauté. Une femme enceinte vaccinée donne à son enfant les meilleures chances de commencer sa vie en bonne santé et contribue à renforcer l’immunité collective.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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