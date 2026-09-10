Après le bac, pourquoi pas la Corée du Sud ?

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Encore rarement placée parmi les premiers choix des familles gabonaises pour les études supérieures à l’étranger, la Corée du Sud dispose pourtant d’arguments académiques, scientifiques et technologiques qui méritent l’attention. Universités reconnues, investissements massifs dans la recherche, environnement fortement industrialisé : pour certains profils d’étudiants gabonais, la destination peut constituer une alternative à examiner aux côtés des parcours traditionnellement orientés vers la France, le Maroc ou le Canada.

Lorsqu’arrive le moment de préparer l’après-baccalauréat, certaines destinations reviennent presque naturellement dans les discussions familiales au Gabon. La France bénéficie de liens historiques et linguistiques, le Maroc accueille depuis plusieurs années de nombreux étudiants gabonais, tandis que le Canada séduit par son système universitaire et ses perspectives internationales. Dans cette géographie assez familière de la mobilité étudiante, la Corée du Sud demeure moins spontanément envisagée. Le pays est davantage associé à Samsung, Hyundai, à la K-pop ou aux séries coréennes qu’à ses établissements d’enseignement supérieur. Pourtant, sans prétendre qu’une destination serait intrinsèquement meilleure qu’une autre, son offre universitaire mérite désormais d’être intégrée à la réflexion.

Séoul parmi les grandes destinations étudiantes

La capitale sud-coréenne dispose d’abord d’un environnement universitaire particulièrement dense. Selon les données mises en avant par Asia Enroll, le classement QS des meilleures villes étudiantes publié en juillet 2026 positionne Séoul au premier rang mondial pour la deuxième année consécutive, devant Tokyo et Londres. Vingt-trois établissements de la capitale apparaissent également dans le classement mondial QS des universités.

Un classement international ne saurait évidemment déterminer, à lui seul, le choix d’un étudiant. Il renseigne néanmoins sur la densité de l’écosystème académique auquel celui-ci peut accéder. Et l’offre sud-coréenne ne se limite pas à Séoul : Daejeon, Busan ou encore Gwangju disposent également d’universités et de centres de recherche susceptibles d’accueillir des étudiants internationaux.

Étudier au cœur d’une économie d’innovation

L’un des principaux arguments de la destination réside dans l’articulation entre enseignement supérieur, recherche et industrie. La Corée du Sud consacre environ 5,2 % de son produit intérieur brut à la recherche et au développement, selon les éléments communiqués par Asia Enroll. Une orientation qui a contribué à installer universités, laboratoires et entreprises technologiques dans un même écosystème.

Pour des bacheliers gabonais souhaitant s’orienter vers l’informatique, l’ingénierie, l’électronique, les sciences, le design ou encore la gestion, cette proximité peut constituer un élément d’appréciation. Samsung, Hyundai, LG ou SK Hynix illustrent la puissance industrielle du pays, mais l’intérêt académique réside surtout dans la possibilité d’étudier dans un environnement où recherche appliquée, innovation et production industrielle entretiennent des relations étroites.

Une destination exigeante qui doit correspondre au projet

Pour autant, choisir la Corée du Sud ne peut relever d’un simple effet de mode. La distance avec le Gabon, l’apprentissage du coréen, l’adaptation à de nouveaux codes sociaux et universitaires ainsi que le niveau d’exigence académique constituent des paramètres à prendre sérieusement en considération. Partir étudier à plus de 12 000 kilomètres de son environnement familial exige autonomie et préparation.

Le choix doit donc procéder d’un projet construit : quelle formation ? Dans quelle langue sera-t-elle dispensée ? Quel établissement ? Quel budget global ? Quelles possibilités de logement ? Quel niveau linguistique sera exigé ? Et surtout, comment le diplôme envisagé s’inscrit-il dans le projet professionnel de l’étudiant ? La bonne destination universitaire n’est pas nécessairement la plus prestigieuse, mais celle qui correspond le mieux au profil académique, aux capacités financières et aux objectifs professionnels du candidat.

Élargir la carte des études après le bac

La Corée du Sud n’a donc pas vocation à remplacer la France, le Maroc, le Canada ou les autres destinations traditionnellement choisies par les étudiants gabonais. Elle représente plutôt une possibilité supplémentaire dans un environnement universitaire devenu mondial. Pour les familles, l’enjeu consiste précisément à élargir le champ des options avant de procéder aux comparaisons nécessaires.

Implanté au Gabon et en Corée du Sud depuis 2016, Asia Enroll indique accompagner les étudiants et leurs familles dans leurs démarches vers les universités et instituts de langue coréens. À l’heure où de nombreux nouveaux bacheliers préparent leur orientation, regarder vers Séoul, Busan, Daejeon ou Gwangju ne signifie donc pas nécessairement choisir la Corée du Sud. Cela signifie d’abord considérer qu’après le bac, la carte des possibles peut être plus large qu’on ne l’imagine.