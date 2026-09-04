Gabon : l’Agasa alerte sur la présence de tadalafil dans le « Bio Herbs Coffee »

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C’est par le biais d’un communiqué publié ce 4 septembre 2026 que l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a lancé une alerte à l’endroit des consommateurs sur un produit présenté comme un complément alimentaire « 100 % naturel ». Il s’agit notamment du « Bio Herbs Coffee », également commercialisé sous le nom « Bio Herbs Café Docteur Secret », de la marque DR’S Secret. Après vérification, l’agence indique avoir détecté dans ce produit une substance pharmaceutique non déclarée : le tadalafil.

Cette découverte intervient alors que le produit est présenté comme un complément alimentaire à base notamment de Tongkat Ali, maca, guarana, curcuma et café. Toutefois, selon l’AGASA, la présence de tadalafil n’apparaît pas sur l’étiquetage. Par conséquent, cette substance non déclarée représente un risque majeur pour la santé des consommateurs, d’autant plus que son ingestion peut entraîner plusieurs effets indésirables. L’agence cite notamment l’hypotension, les troubles de la vision ou de l’audition, ainsi que le priapisme, une érection prolongée et douloureuse.

Des risques cardiovasculaires à ne pas négliger

Par ailleurs, l’AGASA met particulièrement en garde contre l’association du tadalafil avec certains médicaments. En effet, la prise concomitante avec des dérivés nitrés, utilisés dans le traitement de certaines pathologies cardiovasculaires, peut provoquer une chute sévère de la tension artérielle. Dans les cas les plus graves, cette interaction peut même présenter un risque potentiellement mortel. Ainsi, l’agence appelle les consommateurs à ne pas consommer ce produit et à faire preuve de vigilance face aux compléments alimentaires dont la composition n’est pas clairement établie.

En conséquence, l’AGASA demande à l’ensemble des opérateurs concernés de procéder au retrait immédiat du « Bio Herbs Coffee » et du « Bio Herbs Café Docteur Secret » de toutes les surfaces de commercialisation. Les magasins, boutiques et plateformes de vente en ligne sont notamment concernés par cette mesure. De plus, toute personne détenant ces produits ou ayant connaissance de leur commercialisation est invitée à le signaler auprès des services de l’AGASA, de l’ANMAPS ou en appelant le numéro vert 1411. Cette démarche doit permettre de limiter l’exposition des consommateurs à ce produit contenant une substance pharmaceutique non déclarée, dans l’intérêt de la santé publique.