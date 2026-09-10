Tchibanga : le lycée Nazaire Boulingui en proie à une insécurité grandissante

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C’est un cri d’alarme qui retentit depuis le chef-lieu de la province de la Nyanga, dans le sud-ouest du Gabon. Selon un constat dressé le mercredi 09 septembre 2026 par l’Agence gabonaise de presse (AGP), le lycée général Nazaire Boulingui, plus grand établissement secondaire de la localité, sombre dans une vulnérabilité préoccupante. Privé d’une partie de sa protection physique et confronté à des infrastructures dégradées, l’établissement peine désormais à garantir un cadre d’étude sécurisé.

À l’origine de cette dégradation, un violent orage survenu il y a quelques mois a déraciné plusieurs arbres mitoyens, entraînant dans leur chute l’effondrement d’un tronçon de la clôture. Cette béance, située près de la résidence du proviseur et d’une fontaine publique, s’est transformée en un point de passage incontrôlé. Les va-et-vient d’individus étrangers à la communauté éducative s’y multiplient, particulièrement à la faveur de la nuit.

Alors que les cours ont repris, l’absence d’intervention des pouvoirs publics entretient le risque permanent de sabotages ou d’agressions. Marien Ibouili, censeur de vie scolaire, ne cache pas son inquiétude face au danger que représentent également les arbres restants : « Au fil du temps, on a laissé pousser les arbres collés contre la barrière. Vu leur ampleur, les racines détruisent progressivement la clôture à chaque déracinement. Imaginez qu’en pleine classe une tornade provoque un sinistre similaire : on ne pourra pas éviter le pire. Raison pour laquelle ces arbres doivent être abattus. », a-t-il confié.

Des intrusions nocturnes et des bâtiments délabrés

La menace n’est pas que théorique, elle s’est déjà concrétisée sur le terrain. L’administration rapporte notamment l’intrusion suspecte de personnes cagoulées venues approcher le logement du proviseur, fort heureusement mises en fuite grâce à la réactivité des alertes locales. Ces intrusions répétées d’inconnus jettent un froid sur le quotidien des enseignants et des élèves.

À cette insécurité physique s’ajoute un délabrement matériel désolant. Un bâtiment entier de l’établissement se trouve privé de toiture après un arrachage qui n’a jamais été réparé, exposant directement les classes aux intempéries.

Un appel urgent à l’action publique

Face à ce cumul de risques, la direction et le personnel éducatif ne peuvent plus fermer les yeux. Relayée par l’AGP, la communauté scolaire lance un appel pressant aux autorités compétentes pour qu’une intervention d’urgence soit engagée. La reconstruction de la barrière, l’abattage des arbres dangereux et la réhabilitation des structures endommagées apparaissent aujourd’hui comme des conditions indispensables pour restaurer la sérénité et protéger les élèves comme les enseignants de Tchibanga.