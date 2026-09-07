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Rentrée scolaire : la gourde, un indispensable pour l’hydratation des élèves

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 7 septembre 2026 à 18h10min
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Qui dit rentrée scolaire dit fournitures, mais aussi accessoires utiles au quotidien. Parmi eux, la gourde permet à l’élève d’avoir facilement de l’eau à disposition durant la journée, notamment entre deux cours ou pendant la récréation, sans avoir à attendre la fin de la journée. Elle constitue ainsi une alternative pratique aux jus de fruits, sodas et autres boissons sucrées, dont la consommation régulière est à limiter pour préserver d’habitudes alimentaires.

Pris par les jeux, les cours ou les activités sportives, les enfants peuvent parfois oublier de boire. La gourde, placée dans le cartable et facilement accessible, peut les aider à adopter régulièrement ce réflexe et à mieux répartir leur consommation d’eau au fil des heures, surtout lorsque les températures sont élevées ou que l’enfant est particulièrement actif. Une bonne hydratation participe au bien-être de l’enfant et peut contribuer au maintien de son énergie, de son attention et de ses capacités de concentration durant les apprentissages et les activités scolaires.

Faire de l’hydratation une habitude dès le plus jeune âge

Pour faciliter son utilisation, les parents peuvent choisir avec l’enfant une gourde adaptée à son âge, facile à ouvrir, à transporter et à nettoyer. Il est également conseillé de la remplir chaque matin, de proposer de l’eau avant le départ pour l’école et de rappeler à l’enfant de boire régulièrement. Les besoins en eau varient selon l’âge, la température et l’activité physique, et peuvent augmenter par temps chaud ou après un effort, afin de compenser davantage les pertes liées à la transpiration et maintenir un apport.

middle ban bien plus que du sport

L’objectif n’est toutefois pas de transformer l’hydratation en contrainte, mais d’en faire une habitude agréable et naturelle. Les enfants apprennent beaucoup en observant les adultes, raison pour laquelle les parents peuvent eux-mêmes privilégier l’eau au quotidien, au petit-déjeuner, pendant les repas ou après une activité. En intégrant ce geste aux habitudes familiales, l’enfant peut progressivement développer le réflexe de boire régulièrement, tout en faisant de la gourde un accessoire pratique et durable pour sa vie scolaire, tout en réduisant le recours aux bouteilles en plastique à usage unique, présents dans les habitudes de consommation.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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