Gabon : l’Opération Albacore, dix ans de combat naval contre la pêche illicite

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Le mardi 8 septembre 2026 à Libreville, le gouvernement gabonais et l’ONG internationale Sea Shepherd Global ont célébré une décennie d’engagement conjoint au service de la protection des espaces marins. Cet anniversaire, qui coïncide avec la clôture de la 9ᵉ édition de l’« Opération Albacore », consacre un partenariat devenu exemplaire dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Initiée en 2016, l’Opération Albacore est née d’un constat sans appel : la préservation de la biodiversité marine exige des moyens d’action à la hauteur de la menace. Pour y faire face, les autorités gabonaises et Sea Shepherd ont scellé une alliance combinant l’autorité régalienne de l’État aux capacités logistiques navales de l’organisation non gouvernementale.

Sur le terrain, cette coopération s’appuie sur une coordination interdisciplinaire étroite. La Direction Générale des Pêches et de l’Aquaculture (DGPA), la Marine Nationale ainsi que l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) interviennent de concert lors des patrouilles. En embarquant des inspecteurs et des marins militaires à bord des navires de Sea Shepherd, l’État gabonais s’assure un contrôle souverain et rigoureux des eaux sous sa juridiction.

Un partenariat renouvelé et pérenne

Loin de s’essouffler, cette dynamique sécuritaire a su évoluer au fil des années grâce à l’ajustement constant de son cadre juridique. Après un premier cycle entamé il y a dix ans et l’échéance d’un second protocole en juin 2022, un troisième accord stratégique a été paraphé le 7 janvier 2025. Ce renouvellement a permis de garantir la continuité de la surveillance et de consolider les acquis en matière de gouvernance halieutique.

Grâce à cette régularité, les campagnes d’inspection successives ont contribué à dissuader les flottilles de pêche hors-la-loi qui pillaient les ressources nationales. Les eaux gabonaises bénéficient désormais d’un maillage défensif accru, protégeant à la fois les écosystèmes fragiles et les stocks de poissons essentiels à l’économie locale.

Souveraineté maritime et préservation des ressources

En marquant le dixième anniversaire de cette initiative pionnière, les ministères de la Pêche, de la Défense Nationale et des Eaux et Forêts réaffirment fermement leurs ambitions pour l’économie bleue. La cérémonie du 8 septembre ne symbolise pas seulement la fin d’une campagne saisonnière, mais démontre la résolution du Gabon à sanctuariser son territoire maritime.

En pérennisant sa collaboration avec Sea Shepherd Global, Libreville prouve que le partenariat entre institutions publiques et acteurs environnementaux constitue un levier d’action pragmatique. Un signal fort envoyé à la communauté internationale pour la préservation durable du patrimoine halieutique gabonais.