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Problème de vision, douleurs osseuses : ces signaux d’alerte du cancer chez l’enfant

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 6 septembre 2026 à 11h14min
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Une infirmière prend les constantes d'une fillette de deux ans atteinte d'un cancer dans un hôpital du Ghana © OMS/Ernest Ankomah
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Des problèmes de vision, et douleurs osseuses, ces manifestations peuvent sembler banales chez l’enfant, mais lorsqu’elles persistent ou s’accompagnent d’autres symptômes, elles doivent attirer l’attention des parents. À l’occasion de Septembre en Or, mois consacré à la sensibilisation au cancer de l’enfant, l’objectif pour le ministère de la santé est de mieux connaître ces signaux pour favoriser une consultation rapide. Rappelons que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime qu’environ 400 000 enfants et adolescents de 0 à 19 ans développent chaque année un cancer.

Une vision qui se dégrade, une difficulté inhabituelle à voir, un reflet blanc dans la pupille ou des yeux qui semblent bouger anormalement peuvent constituer des signes d’alerte. À cela peuvent s’ajouter des douleurs osseuses ou articulaires persistantes, notamment lorsqu’elles apparaissent surtout la nuit. D’autres manifestations doivent également être surveillées comme des maux de tête fréquents ou persistants, particulièrement le matin, vomissements répétés, fatigue inhabituelle, perte de poids ou d’appétit, fièvre prolongée sans cause infectieuse évidente, apparition d’une masse ou d’un gonflement, saignements ou ecchymoses inhabituels. 

Des signes parfois discrets, mais un diagnostic qui peut tout changer

Pris isolément, ces symptômes ne signifient pas nécessairement qu’un enfant est atteint d’un cancer. Ils peuvent être liés à de nombreuses affections beaucoup plus courantes. Cependant leur persistance, leur association ou leur aggravation doivent conduire les parents à consulter un professionnel de santé plutôt que d’attendre leur disparition. Pour l’OMS, le diagnostic précoce repose notamment sur la connaissance des symptômes par les familles, une évaluation médicale rapide et un accès sans délai au traitement. 

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Le message de Septembre en Or consiste à mieux connaître les signes, pour donner davantage de chances à l’enfant. Selon l’OMS, lorsqu’un cancer pédiatrique est détecté tôt, il répond plus probablement au traitement, avec de meilleures chances de survie et moins de souffrance. Dans les pays à revenu élevé, plus de 80 % des enfants atteints guérissent, tandis que la survie reste inférieure à 30 % dans la plupart des pays à revenu faible ou intermédiaire. Détecter tôt, consulter rapidement et assurer une prise en charge adaptée peuvent ainsi faire toute la différence. 

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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