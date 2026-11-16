Cancer masculin : le toucher rectal, un examen pour évaluer la prostate

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Le cancer de la prostate peut évoluer silencieusement avant l’apparition des premiers symptômes. Pour favoriser sa détection précoce, plusieurs examens peuvent être proposés, notamment le dosage de l’antigène prostatique spécifique (PSA), réalisé à partir d’une prise de sang. Mais cet examen ne suffit pas à lui seul pour évaluer l’état de la prostate. Les avis de plusieurs spécialistes soulignent également l’importance du toucher rectal, un examen clinique permettant de rechercher d’éventuelles anomalies de cet organe.

Réalisé par un médecin, le toucher rectal consiste à introduire délicatement un doigt ganté dans le rectum afin de palper la prostate, située à proximité. Cet examen permet notamment d’apprécier son volume, sa surface et sa consistance. Une prostate présentant une zone dure, irrégulière ou un nodule peut ainsi attirer l’attention du praticien et conduire à la réalisation d’examens complémentaires. Malgré l’appréhension qu’il peut susciter, le toucher rectal reste un examen rapide qui apporte des informations complémentaires au dosage du PSA.

Un examen complémentaire au dosage du PSA

Selon les spécialistes, le dosage du PSA présente certaines limites. Cette protéine produite par la prostate peut voir son taux augmenter en cas de cancer, mais également dans d’autres situations, notamment une hypertrophie bénigne de la prostate, une prostatite ou certaines infections urinaires. À l’inverse, un taux de PSA faible n’exclut pas totalement la présence d’un cancer. Les données rapportées par l’Hôpital du Valais indiquent d’ailleurs que près de 10 % des hommes présentant un faible taux de PSA peuvent malgré tout être concernés par la maladie. D’où l’intérêt d’une évaluation clinique associant différents éléments.

Le toucher rectal ne permet donc pas, à lui seul, de poser le diagnostic d’un cancer de la prostate. Il constitue un examen complémentaire qui permet au médecin de rechercher des signes suspects et de déterminer si des investigations supplémentaires sont nécessaires. Les spécialistes rappellent ainsi que la prise en charge repose sur une évaluation globale du patient. En cas d’anomalie, des examens complémentaires peuvent être prescrits afin de confirmer ou d’écarter la présence d’une tumeur et, le cas échéant, d’en préciser la nature.