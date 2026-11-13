Gabon : le diabète maintient une prévalence de près de 10 %

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En 2025, à l’occasion de la Journée mondiale du diabète, l’ancien ministre de la Santé, le Pr Adrien Mougougou, tirait la sonnette d’alarme sur les dangers de cette maladie chronique. Au Gabon, sa prévalence est estimée entre 8,5 % et 9 % chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, avec un taux de mortalité de 5,6 % dans cette même tranche d’âge. Des chiffres qui traduisent l’ampleur du problème et appellent à renforcer la prévention.

Le diabète constitue notamment un facteur de risque majeur des maladies cardiovasculaires et peut entraîner de nombreuses complications graves. Le Gabon figure par ailleurs parmi les pays africains les plus touchés par la progression de cette maladie. Selon un article publié par Santé Source en juin 2026, cette progression serait notamment liée à la transformation des habitudes de vie et à l’alimentation. Le diabète de type 2 chez l’adulte gabonais serait ainsi associé à l’évolution rapide du mode de vie urbain, marqué par une consommation croissante de produits transformés.

Des habitudes alimentaires à revoir urgemment

La multiplication de l’alimentation de rue et certaines habitudes alimentaires contribuent à cette évolution. Les sodas et les jus de fruits, les pâtisseries, confiseries, céréales raffinées, produits laitiers sucrés, sauces sucrées, boissons énergisantes ou encore les snacks transformés peuvent favoriser une hausse rapide de la glycémie, alertent les nutritionnistes. D’où l’importance d’accorder une place plus importante au dépistage précoce, mais aussi à la sensibilisation de la population sur les comportements à risque.

Pour autant, l’objectif n’est pas nécessairement de supprimer tous ces aliments, mais plutôt d’apprendre à faire des choix plus équilibrés. Les sodas et jus de fruits peuvent, par exemple, être remplacés par de l’eau, du thé non sucré ou de l’eau agrémentée d’une rondelle de citron ou de concombre. Les snacks transformés peuvent également laisser place aux fruits à coque, aux graines ou encore aux bâtonnets de légumes accompagnés de houmous. Des habitudes qui, selon les nutritionnistes, se construisent progressivement, car une alimentation équilibrée demeure l’un des piliers de la prévention du diabète.