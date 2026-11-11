Nigeria : une poche à moins d’un dollar contre les hémorragies post-partum

Ecouter l'article

Au Nigeria, une poche en plastique vendue à moins d’un dollar pourrait réduire les décès liés aux hémorragies du post-partum. Présentée dans un article publié par TV5MONDE le 8 novembre 2026, cette innovation repose sur un principe simple, recueillir le sang perdu par la mère après l’accouchement afin d’en mesurer le volume. Placé sous la patiente, le dispositif gradué permet aux équipes médicales de détecter plus rapidement une perte importante, plutôt que de l’évaluer à l’œil nu.

Pour rendre cette solution accessible, le Nigeria s’appuie sur une entreprise installée à Kano. Avec le soutien de la Fondation Gates, celle-ci a renforcé ses capacités de production pour fabriquer ces poches. Leur prix est désormais de 80 cents américains l’unité, contre environ trois dollars pour les modèles importés utilisés pendant la recherche. Cette baisse pourrait faciliter leur déploiement dans les structures sanitaires. Selon les données rapportées par le New York Times, la stratégie associant le dispositif à des soins rapides a réduit d’environ deux tiers les décès hospitaliers dus aux hémorragies du post-partum.

Une détection rapide pour sauver des vies

La poche graduée ne constitue qu’un élément d’un protocole de prise en charge. Lorsque le sang recueilli atteint le repère de 300 millilitres, les soignants sont alertés et peuvent intervenir rapidement. Le dispositif est associé à plusieurs gestes et traitements notamment le massage de l’utérus, l’ocytocine pour favoriser ses contractions, l’acide tranexamique pour limiter le saignement et liquides par perfusion. Le but est de maîtriser l’hémorragie avant une dégradation rapide de l’état de santé de la mère. Cette prise en charge nécessite une réaction médicale immédiate et répond à un enjeu majeur de santé publique.

En effet, l’hémorragie du post-partum demeure la première cause de mortalité maternelle et serait responsable d’au moins 70 000 décès chaque année, selon les chiffres relayés par le quotidien américain. La plupart surviennent dans les pays à faible revenu. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle que cette complication peut rapidement devenir grave, même si des soins appropriés permettent d’éviter des décès. La poche graduée améliore le repérage du saignement, mais ne saurait compenser, à elle seule, le manque de personnel soignant et les difficultés d’accès aux traitements. Son efficacité dépend aussi de la présence d’équipes formées, capables d’intervenir immédiatement.