Coopération sanitaire sino-gabonaise : Passage de témoin entre les 27ème et 28ème missions médicales

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Une cérémonie officielle a marqué ce mercredi 11 novembre 2026 la fin du mandat de la 27ème Mission médicale chinoise et l’accueil de la 28ème équipe chargée d’assurer la relève au Gabon. Après douze mois de service intensif, les praticiens sortants quittent le territoire avec un bilan salué par les autorités des deux pays, consolidant un partenariat engagé depuis près de cinq décennies.

Déployés principalement au sein de l’Hôpital de la Coopération Sino-Gabonaise de Libreville et de l’Hôpital de l’Amitié Sino-Gabonaise de Franceville, les médecins de la 27e mission ont travaillé en étroite synergie avec leurs homologues gabonais. En une année d’exercice, ils ont assuré la prise en charge de près de 50 000 patients. Au-delà des consultations hospitalières quotidiennes, l’équipe a sillonné le pays à travers 19 caravanes médicales, offrant ainsi des soins gratuits et des dons de matériel à plus de 4 000 personnes, notamment dans les zones reculées et les orphelinats.

Lors de la cérémonie, la ministre de la Santé Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou a exprimé la gratitude du gouvernement pour ce dévouement, soulignant l’importance cruciale du transfert de compétences pour renforcer durablement les capacités nationales.

Une dynamique relancée au sommet de l’État

Cet échange de missions s’inscrit dans une histoire entamée en 1977, période depuis laquelle la Chine a dépêché 28 contingents totalisant 615 professionnels de santé au Gabon. Ce partenariat historique bénéficie aujourd’hui d’un nouveau souffle diplomatique. À l’issue de la récente visite en Chine du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, les deux chefs d’État ont convenu d’élever les relations bilatérales au rang de « Communauté d’avenir partagé à l’ère nouvelle ».

De nouveaux projets structurants à l’horizon

Pour la 28e mission déjà à pied d’œuvre, la feuille de route s’annonce ambitieuse. Outre la continuité des soins courants et le partage d’expertise dans les structures hospitalières de Libreville et Franceville, la coopération sanitaire va s’étendre à des programmes ciblés. L’ambassadeur de Chine Zhou Ping a ainsi annoncé le renforcement de projets phares, à l’instar de l’initiative « Action lumière », dédiée à la chirurgie gratuite de la cataracte, ainsi que le développement du diagnostic pathologique au Gabon.

Assurés du plein soutien des autorités sanitaires locales, ces nouveaux praticiens poursuivront cette œuvre commune au service du bien-être des populations gabonaises.