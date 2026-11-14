Gabon : Wenceslas Yaba pointe l’exode rural et le déclin agricole dans la dégradation de l’alimentation

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Le recul des cultures vivrières, l’exode rural et les conflits entre les populations et les éléphants contribueraient à la dégradation de l’alimentation des Gabonais. C’est l’analyse développée par le Dr Wenceslas Yaba, coordonnateur général du SAMU Social Gabonais, lors de son passage dans l’émission « Le Canapé Rouge » de Gabon Media Time, le 9 novembre 2026. Pour le médecin, la dépendance croissante aux produits alimentaires importés et l’abandon progressif des activités agricoles dans les villages constituent des enjeux qui dépassent la seule question de la sécurité alimentaire et touchent directement à la santé publique.

Et si les difficultés sanitaires rencontrées par une partie de la population gabonaise trouvaient également leurs origines dans la transformation du monde rural ? C’est l’interrogation soulevée par le Dr Wenceslas Yaba au cours de son entretien sur GMTtv. Alors que le SAMU Social affirme avoir recensé 100 324 patients présentant des pathologies associées à l’alimentation sur 222 943 prises en charge entre janvier et septembre 2026, son coordonnateur estime que la réponse ne saurait être exclusivement médicale. Elle devrait également intégrer la relance de l’agriculture vivrière, l’aménagement du territoire et l’amélioration des conditions de vie dans les villages.

Des villages autrefois producteurs devenus dépendants des approvisionnements

Pour Wenceslas Yaba, l’une des transformations les plus préoccupantes concerne la capacité des populations rurales à produire leur propre alimentation. Le médecin décrit une situation dans laquelle certaines familles vivant dans les villages dépendent désormais des produits acheminés depuis les centres urbains ou commercialisés dans les commerces locaux. « Maintenant, c’est nous qui venons de la ville qui apportons à manger dans les villages. », a-t-il relevé, pour illustrer ce renversement des circuits traditionnels d’approvisionnement.

Cette évolution traduirait, selon lui, l’affaiblissement des cultures vivrières qui assuraient autrefois une partie importante de la consommation des ménages ruraux. Le coordonnateur du SAMU Social évoque notamment les difficultés rencontrées dans la pratique de l’agriculture itinérante sur brûlis, historiquement répandue dans plusieurs régions du pays. Si son constat repose sur son expérience du terrain, il mériterait d’être confronté aux données de production agricole afin de mesurer l’ampleur réelle du recul des activités vivrières.

Les éléphants et l’exode rural au cœur des difficultés agricoles

Le médecin identifie deux facteurs principaux dans cette transformation : les conflits entre les populations et les éléphants, ainsi que le départ des jeunes vers les centres urbains. Selon lui, les dégâts causés aux plantations par les pachydermes découragent certaines familles de poursuivre leurs activités agricoles. « Les cultures vivrières, les cultures sur brûlis, la culture itinérante sur brûlis qu’on faisait depuis très jeune, ne peuvent plus fonctionner puisque les éléphants empêchent cela. », a-t-il expliqué.

À cette contrainte s’ajoute la diminution de la main-d’œuvre agricole dans les villages. « Il y a quand même un exode rural mortifère. C’est-à-dire que la jeunesse gabonaise a fui les villages. », a affirmé Wenceslas Yaba. Pour le coordonnateur du SAMU Social, cette évolution compromet la transmission des savoir-faire agricoles et réduit la capacité de production locale. Elle pose également la question de l’attractivité économique des territoires ruraux, notamment en matière d’accès aux infrastructures, aux services publics et aux débouchés commerciaux.

Une dépendance alimentaire aux conséquences sanitaires préoccupantes

Le recul de la production vivrière contribuerait, selon le médecin, à renforcer la dépendance des ménages gabonais aux denrées importées. Il s’inquiète notamment de la qualité de certains produits alimentaires commercialisés sur le marché national et des difficultés rencontrées par les familles modestes pour accéder à une alimentation diversifiée. Des préoccupations qui nécessitent toutefois de distinguer les risques sanitaires effectivement documentés des appréciations générales sur les produits importés.

Wenceslas Yaba établit également un lien entre les transformations alimentaires et la progression de certaines maladies chroniques. Il cite notamment le diabète, l’hypertension artérielle et plusieurs troubles digestifs. Si les habitudes alimentaires constituent des facteurs de risque reconnus pour certaines de ces pathologies, leur développement dépend aussi d’autres déterminants sanitaires. Les données présentées par le SAMU Social ne permettent donc pas, à elles seules, d’attribuer ces maladies au recul de l’agriculture locale ou à la consommation de produits importés.

Relancer l’agriculture pour améliorer durablement l’alimentation

Face à cette situation, le coordonnateur général du SAMU Social plaide pour une réponse dépassant le périmètre du ministère de la Santé. « Il y a un travail au-delà du travail sanitaire et social. Il y a un travail d’aménagement du territoire pour qu’on mange bien. », a-t-il déclaré. Le médecin considère notamment qu’une politique de soutien au retour vers les villages pourrait contribuer à restaurer les capacités de production alimentaire et à réduire la précarité des ménages.

Une telle orientation supposerait néanmoins des mesures concrètes : protection des plantations contre les dégâts causés par les éléphants, accès aux terres agricoles, accompagnement des producteurs, développement des infrastructures rurales et création de débouchés économiques. Elle devrait également tenir compte des aspirations des jeunes et de la viabilité des activités agricoles. Car derrière les préoccupations sanitaires exprimées par Wenceslas Yaba se dessine un enjeu plus large pour le Gabon : reconstruire une agriculture capable de nourrir les populations, tout en redonnant aux territoires ruraux les moyens de retenir leurs habitants.