Élim/CAN 2027 : les Panthères en mission 3 points à Polokwame !

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Il est 16h30, ce dimanche 15 novembre 2026, quand les Panthères du Gabon foulent la pelouse du centre de performance de l’hôtel Protea Ranch Resort, à Polokwane. Deux jours après la victoire de Franceville, la délégation a mis le cap sur l’Afrique du Sud pour la seconde manche face au Lesotho prévue dans 48 heures.

Le terrain est dense, régulier, rapide. Les crampons mordent, le ballon file. Un décor idéal pour une première séance de travail.À cet effet, Sébastien Migné rassemble ses 23 joueurs en cercle, avant le premier coup de sifflet. Le technicien français n’y va pas par 4 chemins. « Peu importe l’équipe en face, il faut respecter l’adversaire, et respecter l’adversaire, c’est jouer avec engagement et sérieux. »

Les Panthères du Gabon sérieuses face aux Crocodiles du Lesotho

Le mot d’ordre est entendu. Dès les premiers exercices, l’intensité est de mise. Les duels sont francs, les circuits de passes s’enchaînent, les enchaînements collectifs se répètent sous l’œil attentif du staff. Les joueurs montrent de l’abnégation, sans relâchement. Au bout de 40 minutes d’exercices collectifs, les titulaires du match aller lèvent le pied. Place au repos pour ceux qui ont tenu la baraque au Stade Rénovation de Franceville.

Les remplaçants et les entrants prennent le relais et prolongent le travail jusqu’à 17h40. L’ambiance reste détendue et joviale, les sourires fusent entre deux courses. Le moral est au beau fixe, et c’est un signal fort. Cela démontre une fois de plus et pas de trop que le groupe est focus.Et ce, sur le rendez-vous du Peter Mokaba Stadium.

La mission assumée par Sébastien Migné est désormais un objectif collectif. Il s’agit de ramener les trois points à la maison, et faire un pas décisif vers la qualification pour la phase finale de la CAN 2027. Dans un groupe A où le Maroc fait, pour l’instant, seul la course en tête avec autant de victoires en autant de matchs. Une chose est sûre, les Panthères à Polokwane, sont prêtes.