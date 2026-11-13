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Gabon : la Croix-Rouge au service de la formation sur le terrain

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 13 novembre 2026 à 18h03min
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Rapprocher les enseignements académiques des réalités du terrain, notamment dans les domaines de la santé, de la prévention et de l’action humanitaire. C’est l’objectif du protocole d’entente signé le 11 novembre dernier entre la Croix-Rouge gabonaise et l’Institut de Management et des Sciences Appliquées (IMSA). Une initiative destinée à renforcer la formation pratique des étudiants et l’engagement humanitaire.

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À travers ce partenariat, la Croix-Rouge gabonaise entend mettre son expertise et son expérience opérationnelle au profit des futurs professionnels. Plusieurs axes sont ainsi mis en avant, notamment la formation aux premiers secours. Celle-ci doit permettre aux étudiants d’acquérir les réflexes nécessaires pour porter assistance à une personne en situation de détresse. Une compétence d’autant plus importante que les situations d’urgence peuvent survenir à tout moment, y compris dans les environnements du quotidien.

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Une ouverture vers l’engagement étudiant

Au-delà de ce partenariat, la démarche portée par la Croix-Rouge gabonaise se veut également une ouverture vers les étudiants d’autres établissements. L’organisation souhaite favoriser la création de clubs au sein des structures universitaires et renforcer la sensibilisation aux valeurs du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Pour la directrice générale de l’IMSA Gabon, cette dynamique doit permettre aux étudiants de mieux connaître les missions de l’organisation et de s’y engager. « Leur travail, c’est notre santé de demain », a-t-elle souligné, appelant les jeunes à s’impliquer davantage.

Activités de prévention, campagnes de sensibilisation, actions de santé publique et interventions humanitaires pourraient ainsi être développées conjointement, a insisté la présidente nationale de la Croix-Rouge gabonaise, Dr Véronique Tsakoura. Pour l’organisation humanitaire, l’enjeu est aussi de préparer une nouvelle génération mieux formée aux situations d’urgence et davantage engagée au service des communautés. Une dynamique qui entend faire de l’engagement humanitaire un véritable complément à la formation professionnelle.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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