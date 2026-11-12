Gabon : le SAMU Social mise sur les ambulances gratuites pour faciliter l’accès aux soins en province

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Au Gabon, l’éloignement des structures hospitalières et le coût des évacuations sanitaires constituent des obstacles à l’accès aux soins pour les populations de l’intérieur du pays. Invité de l’émission « Le Canapé Rouge » de Gabon Media Time, le 9 novembre 2026, le Dr Wenceslas Yaba, coordonnateur général du SAMU Social Gabonais, a mis en avant l’importance des ambulances gratuites déployées dans plusieurs localités, notamment à Bakoumba et Mayumba. Un dispositif qui permettrait aux patients les plus vulnérables de bénéficier de transports médicalisés sans supporter des dépenses parfois considérables.

Disposer d’un établissement de santé à proximité ne garantit pas toujours une prise en charge médicale adaptée, particulièrement lorsqu’une urgence nécessite le transfert du patient vers un centre hospitalier mieux équipé. Dans plusieurs localités de l’intérieur du Gabon, les difficultés de transport peuvent ainsi compliquer l’accès aux soins, notamment pour les femmes enceintes, les personnes âgées et les patients nécessitant une évacuation sanitaire. C’est cette réalité que le Dr Wenceslas Yaba a souhaité mettre en lumière lors de son entretien sur GMTtv, en défendant un modèle de prise en charge qui intègre le transport gratuit des malades aux autres prestations du SAMU Social.

Bakoumba et Mayumba, deux exemples de désenclavement sanitaire

Au cours de l’émission, le coordonnateur général du SAMU Social a particulièrement insisté sur les changements apportés par la mise à disposition d’ambulances gratuites dans certaines localités. Évoquant la situation de Bakoumba, dans la province du Haut-Ogooué, il a rappelé les difficultés auxquelles pouvaient être confrontées les populations lors des urgences nocturnes, notamment lorsqu’une femme devait être transportée pour accoucher.

Le médecin a également cité Mayumba, dans la province de la Nyanga, pour illustrer l’intérêt d’un dispositif permettant des évacuations sanitaires sur de longues distances. Selon ses explications, les ambulances du SAMU Social peuvent assurer gratuitement le transport de patients vers d’autres localités, y compris Libreville, lorsque leur état nécessite une prise en charge adaptée. Cette possibilité représente un enjeu important pour les ménages qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour organiser eux-mêmes un déplacement médical.

Des évacuations sanitaires qui peuvent coûter plusieurs centaines de milliers de FCFA

Pour Wenceslas Yaba, la gratuité du transport sanitaire constitue une réponse directe aux difficultés financières rencontrées par certaines familles. Au cours de l’entretien, il a évoqué des évacuations dont le coût pourrait atteindre 800 000 FCFA, une somme difficilement accessible pour de nombreux ménages. Le médecin a ainsi défendu l’importance d’un dispositif permettant aux patients d’être transportés sans paiement direct.

Cette gratuité ne signifie toutefois pas que les évacuations sont dépourvues de coût. Le carburant, l’entretien des véhicules, les équipements médicaux, la disponibilité des chauffeurs et des personnels soignants représentent des charges permanentes. À ces dépenses s’ajoutent les contraintes liées aux distances, à l’état des routes et à la coordination avec les établissements hospitaliers d’accueil. La continuité du service dépend donc de moyens financiers et logistiques suffisants.

Dix-neuf SAMU sociaux pour rapprocher les soins des populations

Le déploiement des ambulances s’inscrit dans l’extension du réseau national du SAMU Social Gabonais, qui compte désormais 19 structures selon son coordonnateur général. Au cours de l’entretien, Wenceslas Yaba a rappelé que 14 SAMU sociaux supplémentaires avaient été créés dans le cadre de cette politique d’élargissement territorial. L’objectif consiste notamment à rapprocher les prestations sanitaires et sociales des populations qui rencontrent des difficultés pour accéder aux établissements classiques.

Le médecin insiste sur la complémentarité entre les missions du SAMU Social et celles des hôpitaux publics. « L’hôpital ne va pas dans les maisons, l’hôpital ne transporte pas les gens en ville, l’hôpital ne peut pas faire les caravanes. », a-t-il expliqué. À travers cette distinction, il défend une organisation sanitaire capable d’intervenir au-delà des murs des établissements hospitaliers, notamment grâce aux ambulances, aux consultations gratuites et aux actions médicales de proximité.

Un dispositif dont l’efficacité dépend des moyens disponibles

Si les ambulances gratuites constituent une réponse aux difficultés de déplacement des patients, leur efficacité repose sur plusieurs conditions. La disponibilité permanente des véhicules, leur répartition géographique, les délais d’intervention et la capacité des établissements à recevoir les personnes évacuées sont autant de paramètres déterminants. L’entretien du Dr Wenceslas Yaba ne fournit toutefois pas de statistiques détaillées sur le nombre d’évacuations réalisées, les distances parcourues ou les délais moyens de prise en charge.

Le coordonnateur général a également évoqué les difficultés de financement auxquelles demeure confronté le SAMU Social, notamment les retards de versement de certaines subventions. Ces contraintes posent la question de la pérennité d’un service qui nécessite des ressources quotidiennes pour fonctionner. Au-delà du nombre d’ambulances déployées, le véritable enjeu sera donc de garantir leur disponibilité effective, afin que l’éloignement géographique et l’insuffisance de revenus ne privent plus les populations de l’intérieur du pays d’une évacuation sanitaire lorsqu’elle devient indispensable.