Owendo : un an après les démolitions, des familles déguerpies toujours abandonnées à leur sort au stade Léon-Augé ?

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Un an après les démolitions menées au carrefour SNI, dans la commune d’Owendo, plusieurs familles vivent toujours dans des conditions précaires au stade communal Léon-Augé, à proximité du lycée technique Omar Bongo. Dans son édition du jeudi 12 novembre 2026, le quotidien L’Union rapporte le désarroi de ces populations qui affirment n’avoir bénéficié d’aucune solution de relogement. Plus préoccupant, les occupants évoquent 16 décès survenus en une année et réclament la transparence sur les indemnisations. Une situation qui interpelle les pouvoirs publics, alors que le gouvernement prépare de nouvelles opérations de démolition dans le Grand Libreville.

La modernisation du Grand Libreville laisse-t-elle certaines populations sur le bord de la route ? La question prend une dimension particulière à la lecture du reportage publié par L’Union ce jeudi 12 novembre 2026. Sous le titre consacré aux conditions de vie des déguerpis du carrefour SNI-Owendo, L’Union décrit la situation de familles installées depuis un an dans l’enceinte du stade communal Léon-Augé. Après avoir perdu leurs habitations lors de l’opération de démolition dite « La casse », ces populations affirment attendre toujours une réponse des autorités. Un témoignage qui vient rappeler que la libération des emprises publiques, aussi nécessaire soit-elle à la réalisation des infrastructures, ne saurait constituer à elle seule une politique d’aménagement urbain.

Un an sous des abris précaires, sans perspective de relogement

Selon L’Union, les familles concernées avaient trouvé refuge au stade communal Léon-Augé après les démolitions intervenues au carrefour SNI. Douze mois plus tard, elles y demeurent dans des conditions décrites comme particulièrement difficiles. Notre consœur rapporte que les occupants assurent que rien n’a véritablement évolué depuis leur installation, dénonçant notamment l’absence de relogement et de réponses précises sur leur situation administrative.

Les conséquences seraient particulièrement préoccupantes pour les enfants. Interrogée par L’Union, une femme témoigne : « Nos enfants sont traumatisés, certains sont scolarisés, d’autres non, et ils dorment dehors depuis un an, sans abri ». Derrière cette déclaration se dessinent plusieurs enjeux : la continuité de la scolarité, la protection des mineurs et l’accès à un hébergement décent. La situation décrite interroge la capacité des dispositifs d’accompagnement à prendre en charge les conséquences sociales des opérations de déguerpissement au-delà de leur exécution matérielle.

Seize décès évoqués par les occupants : une alerte qui appelle des vérifications

Le passage le plus préoccupant du reportage concerne les conséquences sanitaires dénoncées par les familles. Dans un appel adressé au président de la République, les occupants déclarent : « Nous n’en pouvons plus ! Nous avons perdu 16 des nôtres en un an. Le froid, l’humidité, la faim, la fatigue et l’absence de soins nous tuent, à petit feu ». Ces propos, rapportés par L’Union, traduisent une détresse profonde. Toutefois, le bilan de 16 décès avancé par les intéressés et les causes qu’ils évoquent n’ont pas fait l’objet d’une confirmation indépendante dans les informations disponibles.

Cette déclaration n’en constitue pas moins un signal d’alerte qui mérite une réponse des autorités compétentes. Une évaluation sanitaire et sociale permettrait notamment de vérifier les conditions d’hébergement, d’identifier les personnes vulnérables et de déterminer les besoins immédiats des familles. Au-delà des responsabilités administratives, la situation pose la question du suivi des populations après les démolitions, particulièrement lorsque leur installation provisoire dans un lieu d’accueil se prolonge pendant plusieurs mois.

Indemnisations : les déguerpis réclament la liste des bénéficiaires

Autre point soulevé par le reportage : l’opacité présumée entourant les indemnisations. Les familles installées au stade Léon-Augé souhaitent comprendre pourquoi certaines personnes auraient bénéficié de compensations financières tandis qu’elles-mêmes affirment être toujours dans l’attente. « Nous voulons la vérité sur la liste des personnes indemnisées, ceux qui ont été payés. Et pourquoi pas nous ? », interrogent les occupants dans les colonnes de L’Union.

Cette revendication intervient au moment où le gouvernement annonce avoir décaissé 3,573 milliards de FCFA pour accompagner les populations affectées par les récentes démolitions à Okala, Diba-Diba et Lac Bleu. Ces financements concernent cependant des opérations distinctes de celles du carrefour SNI-Owendo. Ils ne permettent donc pas de déterminer si les familles réfugiées au stade Léon-Augé étaient éligibles à une indemnisation ni si des mesures spécifiques avaient été prévues à leur intention. La publication des critères de recensement, des catégories de bénéficiaires et de l’état des paiements permettrait de répondre à une partie de ces interrogations.

Les prochaines démolitions face à la question de l’accompagnement social

Le reportage de L’Union intervient dans un contexte particulier. Le 11 novembre 2026, le porte-parole du gouvernement, Emmanuel Eyeghe Nze, a annoncé cinq nouveaux axes concernés par les prochaines démolitions dans le Grand Libreville. Les autorités entendent notamment libérer les emprises nécessaires aux projets routiers, tout en assurant que des mesures d’accompagnement sont prévues, y compris pour les personnes dépourvues de titres fonciers.

Mais le cas des familles du carrefour SNI-Owendo rappelle l’importance d’un suivi effectif après les opérations. Entre les engagements financiers annoncés, les critères d’éligibilité aux compensations et les solutions de relogement, plusieurs étapes conditionnent la protection réelle des populations. Dans son reportage, L’Union rappelle que derrière les installations précaires se trouvent des existences et des parcours familiaux. À l’heure où de nouvelles démolitions se préparent, le sort des occupants du stade Léon-Augé constitue ainsi une interrogation concrète sur la capacité de l’État à moderniser la capitale sans installer durablement des familles dans la précarité.