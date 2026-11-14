Gabon : 9 % des femmes empêchées de poursuivre leurs études par leur conjoint

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Au Gabon, l’autonomisation des femmes reste un enjeu important en matière d’égalité des droits et des opportunités. En effet, l’enquête publiée le 6 novembre 2026 par le réseau panafricain Afrobarometer met en lumière la marge de liberté dont disposent les femmes au sein des ménages, notamment dans leurs choix éducatifs, professionnels et financiers. Selon les résultats, 9% des femmes rencontrent des restrictions pour poursuivre leurs études à cause de leur conjoint.

Les données recueillies par Afrobarometer indiquent que 91 % des femmes au Gabon peuvent poursuivre leurs études sans avoir à obtenir l’approbation des hommes de leur ménage. À l’inverse, 9 % ne disposent pas de cette liberté. Une situation qui souligne que l’accès à l’éducation et à la formation reste encore soumis, dans certains foyers, à des décisions qui échappent aux principales concernées. Sur le plan professionnel, les chiffres sont également révélateurs : 90 % des femmes peuvent trouver un emploi ou choisir librement leur activité, contre 10 % qui ne bénéficient pas de cette possibilité.

Une autonomie qui ne se traduit pas toujours dans les décisions du ménage

S’agissant de l’utilisation de leurs revenus, 89 % disposent de la liberté de dépenser l’argent qu’elles possèdent ou gagnent, tandis que 11 % restent privées de cette autonomie. Au-delà de ces indicateurs, l’étude met en évidence un décalage entre la reconnaissance des droits des femmes et leur participation effective aux décisions familiales. Si la majorité des gabonais estiment important que les femmes bénéficient des mêmes droits et opportunités que les hommes, le partage du pouvoir décisionnel demeure limité. Et pour cause, seuls quatre répondants sur dix déclarent que les décisions relatives à l’utilisation de l’argent et des ressources du ménage sont prises à égalité entre les deux sexes.

Les données montrent également que 52 % des hommes prennent seuls ces décisions, contre 27 % des femmes qui déclarent en faire autant. Pourtant, une large majorité des personnes interrogées considère que la participation des femmes aux décisions du foyer renforce l’ensemble du ménage, plutôt qu’elle ne fragilise l’autorité masculine. Réalisée par l’équipe d’Afrobarometer au Gabon, sous la conduite du Centre d’Études et de Recherches en Géosciences Politiques et Prospective (CERGEP), les résultats offrent ainsi un aperçu des perceptions et des réalités liées à l’autonomisation féminine dans le pays. Si les femmes disposent, pour la majorité, de marges de liberté dans leurs choix personnels, éducatifs et professionnels, les disparités observées dans la gestion des ressources familiales rappellent que l’égalité entre les sexes ne se mesure pas uniquement à la reconnaissance des droits, mais également à leur exercice au quotidien.