Libreville : quand le retrait des bacs favorise les décharges à ciel ouvert

Ecouter l'article

Dans plusieurs quartiers de Libreville, les anciens points de regroupement des ordures présentent désormais un tout autre visage. Les bacs à ordures qui permettaient de canaliser les déchets ont disparu, laissant place à des amas de détritus éparpillés dans les rues. Un constat visible notamment au quartier Damas, dans le 5e arrondissement, mais également au PK9, derrière l’hôpital militaire, ou encore à Beau-Séjour. En l’absence de dispositifs de collecte clairement identifiés, les déchets sont déposés à même le sol, au gré des habitudes des riverains et des possibilités de ramassage.

Sur place, les détritus jonchent les abords des voies et donnent parfois l’impression de véritables décharges à ciel ouvert. Plastiques, emballages et autres déchets ménagers s’accumulent, avec des conséquences directes sur l’environnement urbain. Cette situation intervient alors que Clean Africa rappelle, à travers une campagne dédiée aux points de regroupement, l’importance de ces dispositifs. Selon l’entreprise, ces espaces permettent de réunir les déchets dans des emplacements accessibles aux camions, notamment dans les zones où les rues sont trop étroites ou difficiles d’accès. Ils facilitent ainsi la collecte, limitent la dispersion des déchets et rendent le ramassage plus rapide et mieux organisé.

Des points de regroupement pour éviter la dispersion des déchets

Le retrait de ces bacs interroge donc sur l’organisation actuelle de la collecte dans la capitale. Sans solution alternative immédiatement visible, c’est la débandade. Pourtant, le gouvernement était récemment monté au créneau en demandant aux maires de prendre les dispositions nécessaires pour contribuer à rendre les villes plus belles et plus propres. Une orientation qui pose aujourd’hui une question simple : où en est-on concrètement sur le terrain ? Car si les points de regroupement disparaissent sans être remplacés par d’autres dispositifs efficaces, le risque est de déplacer le problème plutôt que de le résoudre. La responsabilité des collectivités reste donc engagée dans la recherche de solutions adaptées aux réalités de chaque quartier.

À l’approche de la saison des pluies, cette situation pourrait également devenir une préoccupation sanitaire. Les déchets abandonnés dans les rues peuvent retenir de l’eau et créer des conditions favorables à la prolifération des moustiques, vecteurs du paludisme. À cela s’ajoutent les risques liés à l’obstruction des caniveaux et à la dégradation du cadre de vie. Pour Libreville, il n’est donc pas seulement question de la propreté, cela concerne aussi la santé publique et la nécessité de maintenir un système de collecte suffisamment organisé pour éviter que les points de regroupement supprimés ne se transforment en nouveaux foyers d’insalubrité.