Novembre Bleu : «zéro tabou» au cœur de la 7e édition

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Le Centre de santé de Nzeng-Ayong, dans le 6e arrondissement de Libreville, a abrité ce mercredi 11 novembre 2026 le lancement officiel de la 7e édition de Novembre Bleu. Placée sous le thème « Unis par l’unique » et le slogan « Osons parler, osons consulter », cette campagne nationale entend briser les tabous autour de la santé masculine et particulièrement du cancer de la prostate, premier cancer masculin au Gabon.

Présidant la cérémonie, la ministre de la Santé, Pr Elsa Joséphine épouse Bivigou, a appelé les hommes à ne plus considérer le dépistage comme un sujet honteux. « Les hommes doivent être davantage informés et encouragés à se faire dépister sans appréhension », a-t-elle insisté, rappelant que les réticences à consulter contribuent encore à retarder le recours aux soins. Pour le membre du gouvernement, Novembre Bleu doit ainsi permettre de rapprocher les services de santé des populations et d’inscrire la prévention dans les habitudes.

Les chiffres illustrent l’enjeu. En 2025, sur 3 100 personnes dépistées dans le cadre de la campagne, 227 cas suspects ont été identifiés et orientés vers un suivi médical. Pour le président de la Société gabonaise d’urologie (SOGUR), Dr Jean Massande Mouyendi, le constat reste préoccupant. En effet, lors de la première édition, 27 cancers de la prostate avaient été diagnostiqués sur 335 hommes examinés, soit 8,1 %. En 2025, 86 cas suspects ont par ailleurs été relevés sur 406 patients consultés.

Dépister tôt pour mieux prendre en charge

Au-delà de la sensibilisation, les professionnels de santé insistent sur l’importance d’un diagnostic précoce. Le dépistage permet en effet d’identifier une éventuelle anomalie et d’engager rapidement les examens complémentaires et, lorsque cela est nécessaire, la prise en charge adaptée. Mais l’accès à ces examens demeure un défi, notamment en raison du coût du dosage du PSA ou de la biopsie, ainsi que des insuffisances en ressources humaines.

La ministre de la Santé a toutefois souligné les avancées enregistrées dans les capacités diagnostiques, avec notamment le renforcement de l’anatomopathologie au Centre hospitalier universitaire de Libreville et la mise en service de l’IRM. L’Institut de cancérologie d’Akanda demeure également le service national de référence pour la prise en charge des cancers.

Les femmes, alliées de la prévention

À Nzeng-Ayong, le message dépasse les seuls hommes. Les femmes, souvent présentes aux côtés de leurs pères, époux, frères et fils, ont également un rôle essentiel à jouer pour les encourager à consulter. Car parler du dépistage, accompagner et rassurer peuvent contribuer à faire tomber les dernières résistances. À travers Novembre Bleu, les autorités sanitaires veulent ainsi faire de la prévention un réflexe partagé et rappeler que consulter n’est ni une faiblesse ni une honte, mais un acte responsable.

Une mobilisation qui, selon le Pr Elsa Jospehine epse Bivigou, ne doit d’ailleurs pas s’arrêter au mois de novembre, mais se poursuivre toute l’année dans les familles, les communautés et les lieux de travail.