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Booué : le projet de barrage hydroélectrique de 400 MW se précise 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 6 juin 2026 à 14h44min
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En visite sur le futur site du barrage hydroélectrique de Booué, le ministre de l’Accès universel à l’Eau et à l’Énergie, Philippe Tonangoye, était accompagné de représentants de Gabon Power Company (GPC) et de la Banque mondiale. La visite intervient dans le prolongement des discussions engagées avec les partenaires techniques et financiers afin de réunir les conditions nécessaires au lancement des travaux.

Au cours de cette mission, la délégation a inspecté les deux sites retenus pour l’implantation du barrage et de la centrale hydroélectrique, à l’issue des études de préfaisabilité conduites par Gabon Power Company en partenariat avec le français EDF. Les échanges avec les autorités locales et les populations de Booué ont permis de présenter les ambitions du projet, notamment son intégration au futur réseau national interconnecté, qui doit alimenter Libreville ainsi que les principaux pôles industriels et miniers du pays.

Soutenir les projets structurants de la région

Acteur central du développement du barrage, Gabon Power Company pilote les études de faisabilité destinées à confirmer la viabilité technique, environnementale et sociale de l’ouvrage. Son directeur général, Philippe Ossoucah, souligne que ce chantier figure parmi les projets énergétiques les plus structurants de la prochaine décennie et pourrait mobiliser près de 4 000 travailleurs durant sa construction. Aux côtés de GPC, la Banque mondiale accompagne le Gabon dans la préparation du projet et dans la mobilisation des financements, avec pour priorité le respect des normes internationales en matière de durabilité.

D’une capacité installée d’environ 400 MW, le barrage de Booué contribuera à valoriser le potentiel hydroélectrique national, tout en réduisant la dépendance du Gabon aux énergies fossiles. Cette infrastructure favorisera également le développement économique des régions concernées, soutiendra l’exploitation des ressources minières de Moanda, Baniaka et Belinga et renforcera l’accès à une énergie compétitive. 

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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